O sepultamento de Theo Bonin Assayag, de 7 anos, neto do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Manaus, Ralph Assayag, reuniu familiares, amigos e integrantes da comunidade judaica na manhã de quarta-feira (17), no Cemitério Israelita de Manaus.
A cerimônia ocorreu em uma ala reservada do Cemitério São João Batista, na zona Centro-Sul da capital. Imagens registradas no local mostram dezenas de pessoas acompanhando a despedida da criança.
Durante a cerimônia, os participantes utilizaram o quipá, tradicional solidéu usado por judeus como símbolo de respeito e reverência a Deus.
Morte do neto de Ralph Assayag
Theo Bonin Assayag morreu na terça-feira (16). A informação foi confirmada pelo Comitê Israelita do Amazonas por meio de uma nota de pesar divulgada nas redes sociais de Ralph Assayag. A notícia provocou grande repercussão e gerou mensagens de solidariedade de empresários, autoridades, amigos e familiares.
Até o momento, a família não divulgou oficialmente a causa da morte de Theo.
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