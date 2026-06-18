Despedida

Cerimônia realizada no Cemitério Israelita reuniu familiares e amigos para a despedida do menino de 7 anos.

O sepultamento de Theo Bonin Assayag, de 7 anos, neto do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Manaus, Ralph Assayag, reuniu familiares, amigos e integrantes da comunidade judaica na manhã de quarta-feira (17), no Cemitério Israelita de Manaus.

A cerimônia ocorreu em uma ala reservada do Cemitério São João Batista, na zona Centro-Sul da capital. Imagens registradas no local mostram dezenas de pessoas acompanhando a despedida da criança.

Durante a cerimônia, os participantes utilizaram o quipá, tradicional solidéu usado por judeus como símbolo de respeito e reverência a Deus.

Morte do neto de Ralph Assayag

Theo Bonin Assayag morreu na terça-feira (16). A informação foi confirmada pelo Comitê Israelita do Amazonas por meio de uma nota de pesar divulgada nas redes sociais de Ralph Assayag. A notícia provocou grande repercussão e gerou mensagens de solidariedade de empresários, autoridades, amigos e familiares.

Até o momento, a família não divulgou oficialmente a causa da morte de Theo.

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