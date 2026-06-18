A Rockstar Games anunciou nesta quinta-feira (18) que a pré-venda de Grand Theft Auto VI (GTA 6) começará em 25 de junho. A empresa também divulgou a arte oficial do jogo.
Inicialmente previsto para o segundo semestre de 2025, GTA 6 será lançado em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
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Jason e Lucia protagonizam a nova história
Segundo a sinopse divulgada pela Rockstar, Jason e Lucia estarão no centro da trama do GTA 6.
“Jason e Lucia sempre souberam que as probabilidades estavam contra eles. Mas quando um golpe fácil dá errado, eles se veem no lado mais sombrio do lugar mais ensolarado da América, no meio de uma conspiração criminosa que se estende por todo o estado de Leonida — forçados a depender um do outro mais do que nunca se quiserem sair vivos dessa”, informou a empresa.
Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.— Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026
Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ
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