Varejo Digital

Coleção “Raízes Parintins” com acessórios sustentáveis inspirados na cultura do festival folclórico

O Bumbódromo ainda não acendeu suas luzes para as apresentações dos Bois Caprichoso e Garantido, mas a contagem regressiva para a 59ª edição do Festival Folclórico de Parintins, que acontece nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2026 já movimenta o varejo digital amazônico.

O e-commerce Made In Amazon, plataforma dedicada a produtos sustentáveis e autênticos da Amazônia, vai participar da festa com a coleção “Raízes Parintins”, uma cápsula exclusiva criada para quem quer viver o festival com elegância e, ao mesmo tempo, guardar um pedacinho da floresta em forma de acessório.

Com cerca de 12 peças no total, a coleção reúne itens com apelo folclórico e contemporâneo. Broches em formato de cocar, Cinto Plumas do Vento, Cinto Caminhos do Pirarucu, Colar Luar da Floresta, além de bonés e lenços, que respondem pela maior fatia da coleção. Os nomes já revelam que cada peça é uma referência ao universo simbólico que transforma Parintins no palco do maior festival folclórico do mundo.

“Fizemos uma pequena cápsula pensando nos visitantes que irão a Parintins e querem estar sempre elegantes e no clima do festival. Tentamos trazer itens diferentes, que possam ser usados não somente durante o festival, mas que sejam a cara da nossa cultura folclórica”, explica Pamela Mota Oliveira, jornalista, empresária e fundadora do Made In Amazon.

Caprichoso ou Garantido?

A coleção não toma partido. As peças foram desenvolvidas com uma proposta deliberadamente neutra, para que qualquer torcedor ou turista sem escolha declarada possa usá-las sem constrangimento dentro ou fora do bumbódromo. “Buscamos trazer peças neutras, que possam ser adquiridas por qualquer torcedor. Queremos levar um pedacinho da Amazônia para os apaixonados pelo festival e que possam utilizar as peças também em outros momentos”, diz Pamela.

Por trás de cada broche cinto, lenço, colar ou boné existe uma cadeia produtiva que conecta Manaus, Parintins e Careiro Castanho. Os artesãos que assinam as peças foram escolhidos a dedo, e a curadoria partiu da própria Pamela, que idealizou cada item e trabalhou para que os criadores traduzissem fielmente a proposta, equilibrando matéria-prima regional, identidade cultural e a estética moderna que o consumidor contemporâneo exige. “Nossos clientes e turistas não têm o hábito de usar adereços tão ousados como os que vemos no bumbódromo. Por isso, tivemos muito cuidado em unir matéria-prima regional, identidade cultural e produtos modernos e da moda”, ressalta a empresária.

É a primeira vez que a Made In Amazon se aventura no universo de Parintins. Com apenas 11 meses de mercado, a plataforma não existia no ano passado para aproveitar o período do festival, e a idealizadora da coleção fez questão de não deixar essa edição passar em branco. “Essa será a primeira de muitas coleções. Não poderíamos deixar passar esse período tão importante para nossa cultura regional”, garante.

Cultura que gera valor

As vendas acontecem pelo e-commerce da Made In Amazon, que conta com o benefício de frete grátis para todo o Brasil. Quem está em Manaus pode contar ainda opções extras: atendimento presencial no espaço físico da marca, retirada programada ou envio rápido por transportadora e Correios (PAC ou SEDEX) para quem está fora da capital. O conselho é não deixar para a última hora: o festival se aproxima e os estoques de uma coleção-cápsula são, por definição, limitados.

Para Pamela, a “Raízes Parintins” vai além de uma proposta comercial sazonal. “Essa coleção é uma forma de transformar cultura em valor econômico, fortalecendo toda a cadeia da bioeconomia amazônica, além de representar um posicionamento estratégico e reforçar a marca e a nossa cultura amazônica”, afirma.

Sobre a Made In Amazon

Fundado pela jornalista e empresária Pamela Mota Oliveira e pelo cofundador Orsine Júnior, o Made In Amazon é um e-commerce amazonense criado para dar visibilidade a produtos sustentáveis e autênticos feitos por produtores da Amazônia. Com 11 meses de mercado, a plataforma conecta artesãos e produtores locais a consumidores de qualquer lugar do mundo, com uma curadoria que equilibra identidade cultural amazônica e estética contemporânea. A marca atua como vitrine digital da bioeconomia regional, valorizando saberes tradicionais, matérias-primas da floresta e o empreendedorismo.



*Com informações da assessoria

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