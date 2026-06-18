Segurança

Sistema "Paredão" será utilizado durante os dias de festa para identificar foragidos, veículos roubados e monitorar ocorrências em tempo real.

Manaus (AM) – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) vai reforçar a segurança do 59º Festival de Parintins com o uso de tecnologias de monitoramento e inteligência. O Sistema “Paredão” contará com câmeras de reconhecimento facial, leitura de placas de veículos e equipamentos com visão em 360 graus para ampliar a atuação das forças de segurança durante o evento.

Equipes especializadas da SSP-AM serão deslocadas para a Ilha Tupinambarana e atuarão de forma integrada com agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seaint), monitorando as ocorrências registradas durante os dias de festival.

Monitoramento 24h

O videomonitoramento funcionará 24 horas por dia durante todo o Festival de Parintins. As câmeras de alta tecnologia serão instaladas em pontos estratégicos da cidade e nos acessos ao Bumbódromo, reforçando o sistema já utilizado pelas viaturas da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Segundo o coordenador do Sistema Paredão, major Marcelo Magalhães, a experiência das edições anteriores permitiu aprimorar o posicionamento dos equipamentos.

“Neste ano, aprimoramos o posicionamento das câmeras. A visita técnica realizada em Parintins permitiu identificar novos locais estratégicos e reposicionar os equipamentos para garantir maior cobertura e eficiência do sistema”, afirmou.

Tecnologia integrada

O Sistema Paredão permitirá o monitoramento das áreas com maior circulação de pessoas e emitirá alertas em tempo real para as equipes de segurança.

A tecnologia é capaz de identificar pessoas com mandados de prisão em aberto, localizar veículos com registro de roubo ou furto e auxiliar no atendimento rápido das ocorrências.

De acordo com o major Marcelo Magalhães, uma Central Integrada de Inteligência acompanhará as imagens durante todo o festival.

“Teremos videomonitoramento na Central Integrada de Inteligência, com equipes acompanhando as imagens em tempo real. O efetivo será responsável por gerenciar alertas de reconhecimento facial, identificar foragidos, monitorar roubos e furtos de veículos e qualquer situação que demande atenção das forças de segurança”, destacou.

A SSP-AM afirma que o reforço tecnológico faz parte do planejamento operacional para garantir mais segurança aos moradores, turistas e brincantes durante o Festival de Parintins.

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