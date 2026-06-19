Um homem, ainda não identificado, foi morto após levar vários tiros na noite de quinta-feira (18), na rua das Oliveiras, no bairro Novo Aleixo, zona Leste de Manaus. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.
O crime aconteceu em uma área apontada por moradores como um dos principais pontos de atuação do tráfico de drogas na região. Por isso, investigadores trabalham com a hipótese de que o homem morto no Novo Aleixo tenha sido vítima de uma disputa entre grupos criminosos pelo controle do território.
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Após o crime, peritos realizaram os procedimentos no local. Em seguida, equipes removeram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde especialistas tentarão identificar a vítima.
Segundo o IML, os disparos provocaram traumatismo cranioencefálico, laceração cerebral e outros ferimentos causados por arma de fogo.
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