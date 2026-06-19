Execução

Polícia investiga se a morte tem ligação com uma disputa entre grupos criminosos pelo controle do tráfico na zona Leste de Manaus.

Um homem, ainda não identificado, foi morto após levar vários tiros na noite de quinta-feira (18), na rua das Oliveiras, no bairro Novo Aleixo, zona Leste de Manaus. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

O crime aconteceu em uma área apontada por moradores como um dos principais pontos de atuação do tráfico de drogas na região. Por isso, investigadores trabalham com a hipótese de que o homem morto no Novo Aleixo tenha sido vítima de uma disputa entre grupos criminosos pelo controle do território.

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Após o crime, peritos realizaram os procedimentos no local. Em seguida, equipes removeram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde especialistas tentarão identificar a vítima.

Segundo o IML, os disparos provocaram traumatismo cranioencefálico, laceração cerebral e outros ferimentos causados por arma de fogo.

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