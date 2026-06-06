fragrância

Sucesso em 2025, a coleção Tododia Maçã Caramelada e Baunilha retorna com produtos de perfumação, hidratação e autocuidado.

A Natura relançou a linha Tododia Maçã Caramelada e Baunilha, edição especial inspirada em uma das tradições mais populares das festas juninas: a maçã do amor. Sucesso entre os consumidores em 2025, a coleção retorna ao portfólio da marca para a temporada de São João.

A linha combina notas de maçã vermelha, caramelo e baunilha em uma fragrância adocicada inspirada no clima das festas juninas. Segundo a Natura, a proposta é unir perfumação, hidratação e memória afetiva em produtos voltados ao autocuidado.

Coleção reúne quatro produtos

A edição especial conta com:

Creme Desodorante Nutritivo para o Corpo;

Body Splash Desodorante Colônia;

Sabonete em Barra Puro Vegetal;

Gloss Labial.

Os produtos apostam em hidratação, perfumação prolongada e fragrâncias inspiradas nos sabores típicos do período junino.

Natura amplia ações no São João

Além do relançamento, a Natura confirmou presença em algumas das principais festas juninas do país em 2026.

A marca realizará ativações durante 51 dias em 11 cidades e regiões brasileiras, com espaços interativos, distribuição de produtos e experiências voltadas ao público.

A programação inclui eventos na Paraíba, Pernambuco, Maranhão, Bahia, São Paulo e Belo Horizonte, além de ações especiais ao lado do cantor João Gomes durante a temporada junina.

Segundo a empresa, miniaturas da linha Tododia Maçã Caramelada e Baunilha também serão distribuídas em algumas das ativações.

A coleção já está disponível no site oficial da Natura, no e-commerce da marca e com consultoras de beleza em todo o país.