Memória Amazônica

Instituição realiza atividades culturais, anuncia selo comemorativo e destaca trajetória de preservação da memória amazônica

O Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) completa 35 anos de atuação dedicados à preservação, à pesquisa e à difusão do patrimônio cultural da região. Para marcar a data, a instituição promove uma programação especial aberta ao público nos dias 21 e 22 de junho, com atividades culturais e o anúncio do vencedor do concurso do selo comemorativo.

Museu Amazônico completa 35 anos de atuação

Fundado em 1991, o Museu Amazônico consolidou seu papel na preservação do patrimônio histórico, arqueológico e antropológico da Amazônia. Ao longo dos anos, a instituição contribuiu para a produção de conhecimento científico e para o fortalecimento da relação entre a universidade e a sociedade.

Além disso, o espaço desenvolve ações voltadas à valorização da memória, da cultura e da identidade amazônicas.

Programação reúne arte urbana e celebração institucional

As comemorações começam no dia 21 de junho, das 9h às 11h, nas dependências do Museu Amazônico.

Durante a programação, o grupo Urban Sketchers Manaus (USK Manaus) realizará uma sessão especial de desenhos in loco, registrando paisagens e ambientes da instituição sob diferentes perspectivas artísticas.

A atividade é gratuita e aberta à participação da comunidade.

Já no dia 22 de junho, às 14h, será realizada a solenidade oficial de aniversário no Auditório Jatapu da Faculdade de Educação (FACED), no Setor Norte do Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho.

O evento reunirá autoridades, pesquisadores, servidores, estudantes e membros da comunidade para celebrar a trajetória do museu.

Concurso define selo comemorativo da instituição

Um dos destaques da programação será o anúncio do vencedor do concurso que irá definir o selo comemorativo dos 35 anos do Museu Amazônico.

A iniciativa buscou envolver a comunidade na construção da identidade visual da celebração e reforçar a importância histórica da instituição para a região.

Museu fortalece preservação da memória amazônica

Ao longo de sua trajetória, o Museu Amazônico tem desenvolvido ações voltadas à preservação do patrimônio cultural da Amazônia e à disseminação do conhecimento científico.

Nesse contexto, a comemoração dos 35 anos reforça o papel da instituição na valorização da história, da cultura e da diversidade da região.

Serviço

Comemoração dos 35 anos do Museu Amazônico da UFAM

21 de junho (domingo)

Horário: das 9h às 11h

Atividade: Encontro do Urban Sketchers Manaus (desenho in loco)

Local: Museu Amazônico

22 de junho (segunda-feira)

Horário: 14h

Atividade: Solenidade oficial e anúncio do selo comemorativo

Local: Auditório Jatapu, Faculdade de Educação (FACED), Setor Norte do Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho

Público: atividades gratuitas e abertas à comunidade.

(*) Com informações da Assessoria

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