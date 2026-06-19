O Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) completa 35 anos de atuação dedicados à preservação, à pesquisa e à difusão do patrimônio cultural da região. Para marcar a data, a instituição promove uma programação especial aberta ao público nos dias 21 e 22 de junho, com atividades culturais e o anúncio do vencedor do concurso do selo comemorativo.
Museu Amazônico completa 35 anos de atuação
Fundado em 1991, o Museu Amazônico consolidou seu papel na preservação do patrimônio histórico, arqueológico e antropológico da Amazônia. Ao longo dos anos, a instituição contribuiu para a produção de conhecimento científico e para o fortalecimento da relação entre a universidade e a sociedade.
Além disso, o espaço desenvolve ações voltadas à valorização da memória, da cultura e da identidade amazônicas.
Programação reúne arte urbana e celebração institucional
As comemorações começam no dia 21 de junho, das 9h às 11h, nas dependências do Museu Amazônico.
Durante a programação, o grupo Urban Sketchers Manaus (USK Manaus) realizará uma sessão especial de desenhos in loco, registrando paisagens e ambientes da instituição sob diferentes perspectivas artísticas.
A atividade é gratuita e aberta à participação da comunidade.
Já no dia 22 de junho, às 14h, será realizada a solenidade oficial de aniversário no Auditório Jatapu da Faculdade de Educação (FACED), no Setor Norte do Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho.
O evento reunirá autoridades, pesquisadores, servidores, estudantes e membros da comunidade para celebrar a trajetória do museu.
Concurso define selo comemorativo da instituição
Um dos destaques da programação será o anúncio do vencedor do concurso que irá definir o selo comemorativo dos 35 anos do Museu Amazônico.
A iniciativa buscou envolver a comunidade na construção da identidade visual da celebração e reforçar a importância histórica da instituição para a região.
Museu fortalece preservação da memória amazônica
Ao longo de sua trajetória, o Museu Amazônico tem desenvolvido ações voltadas à preservação do patrimônio cultural da Amazônia e à disseminação do conhecimento científico.
Nesse contexto, a comemoração dos 35 anos reforça o papel da instituição na valorização da história, da cultura e da diversidade da região.
Serviço
Comemoração dos 35 anos do Museu Amazônico da UFAM
21 de junho (domingo)
- Horário: das 9h às 11h
- Atividade: Encontro do Urban Sketchers Manaus (desenho in loco)
- Local: Museu Amazônico
22 de junho (segunda-feira)
- Horário: 14h
- Atividade: Solenidade oficial e anúncio do selo comemorativo
- Local: Auditório Jatapu, Faculdade de Educação (FACED), Setor Norte do Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho
Público: atividades gratuitas e abertas à comunidade.
(*) Com informações da Assessoria
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