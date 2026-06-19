Prevenção

Iniciativa busca salvar vidas por meio da informação e da preparação dentro do ambiente escolar

O Amazonas passou a contar com uma nova legislação voltada à prevenção e ao preparo para situações de emergência nas instituições de ensino. De autoria do deputado estadual Thiago Abrahim (MDB), a Lei nº 8.185/2026 estabelece diretrizes para a implementação da Política Estadual de Lições de Primeiros Socorros na Educação Básica das redes pública e privada.

Nova lei fortalece a segurança nas escolas

A legislação prevê a capacitação de professores e funcionários de estabelecimentos de recreação infantil para garantir atendimento inicial adequado em casos de acidentes e emergências envolvendo crianças e adolescentes.

Segundo Thiago Abrahim, a iniciativa busca salvar vidas por meio da informação e da preparação dentro do ambiente escolar.

“Em situações de emergência, os primeiros minutos são fundamentais. Muitas vezes, um atendimento inicial correto pode evitar complicações graves e até salvar vidas. Nosso objetivo é preparar profissionais da educação para agir de forma rápida e segura até a chegada do atendimento especializado”, destacou o parlamentar.

Capacitação de professores e funcionários é prioridade

De acordo com o deputado, a medida contribui para fortalecer a cultura de prevenção e segurança nas escolas do Amazonas.

“As escolas são ambientes de convivência diária de milhares de crianças e adolescentes. É essencial que professores e colaboradores estejam capacitados para lidar com situações inesperadas, oferecendo mais segurança para alunos e famílias”, conclui.

Medida busca ampliar a prevenção e o atendimento emergencial

Além da capacitação dos profissionais, a nova lei prevê ações educativas e orientações sobre primeiros socorros. Dessa forma, a política pública busca ampliar o conhecimento básico para o atendimento emergencial em acidentes comuns no ambiente escolar, promovendo mais segurança para estudantes, educadores e familiares.

(*) Com informações da assessoria

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