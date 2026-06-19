Programação

Reserva on-line de 6 mil pulseiras começa neste sábado, pelo site oficial; sistema exige CPF e doação de alimentos em Parintins.

Parintins (AM) – A Festa dos Visitantes 2026, em Parintins, contará com um sistema digital de cadastro para distribuição de pulseiras de acesso ao evento, que acontece no dia 25 de junho, no Bumbódromo. A iniciativa é apresentada pelo Ministério da Cultura e pela Eneva, com apoio do Governo do Brasil, Governo do Amazonas e órgãos estaduais.

A ação integra a programação oficial do 59º Festival de Parintins e busca organizar o acesso do público que chega à ilha para prestigiar a tradicional festa, que antecede as apresentações dos bois Caprichoso e Garantido.

Cadastro online

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa informou que serão disponibilizadas 6 mil pulseiras para visitantes. As reservas deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site www.cultura.am.gov.br, a partir das 10h do dia 20 de junho (sábado), até o dia 21, ou até o preenchimento total das vagas.

O sistema contará com georreferenciamento, exigindo que o GPS do celular esteja ativado durante o cadastro. Após a confirmação, o participante deverá apresentar o comprovante gerado no sistema no dia 25 de junho, junto com a doação de alimento, que será entregue na Escola Estadual São José Operário, das 8h às 19h.

Controle de acesso

De acordo com a organização, o sistema terá validação em tempo real para evitar duplicidade. Caso o CPF já esteja registrado como contemplado, novas tentativas de cadastro serão bloqueadas automaticamente.

Cada pulseira contará com QR Code exclusivo vinculado ao CPF do participante, impedindo fraudes e garantindo maior controle de entrada. A retirada por terceiros não será permitida.

Programação da festa

A Festa dos Visitantes acontece no dia 25 de junho, a partir das 19h, no Bumbódromo de Parintins. O evento reúne milhares de pessoas e movimenta o turismo, a economia e a cultura do município.

A programação contará com apresentações de Canto da Mata, Carlinhos do Boi, Prince do Caprichoso, Bruno Costa e Edilson Santana, além do DJ Gabe. Entre as atrações nacionais confirmadas estão Filho do Piseiro e o cantor Leonardo.

Ao todo, serão disponibilizadas 24 mil pulseiras, sendo 18 mil destinadas a moradores de Parintins. A organização reforça que cada pessoa poderá retirar apenas uma pulseira, mediante cadastro e regras estabelecidas.

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