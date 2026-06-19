Trânsito

A vítima voltava do trabalho quando ocorreu o acidente.

Manaus (AM) – Um médico morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta na tarde desta sexta-feira (19), na rodovia AM-010, na saída de Manaus. A vítima foi identificada como Celso Stanislau D’Arcanchy Rodrigues, de 54 anos, que trabalhava na rede pública de saúde da capital.

O acidente ocorreu por volta das 15h30, no quilômetro 2 da rodovia, nas proximidades de um posto de combustíveis. De acordo com relatos de testemunhas, Celso havia acabado de almoçar e seguia de motocicleta de volta ao trabalho quando foi fechado por um carro de passeio.

Para evitar a colisão, o médico perdeu o controle da direção e foi lançado contra um bi-trem que estava estacionado às margens da estrada. O impacto foi fatal, e ele morreu antes da chegada do socorro.

A suspeita é de que o veículo que provocou o acidente tenha deixado o local sem prestar assistência. A identidade do motorista ainda não foi divulgada, e a Polícia Civil irá apurar as circunstâncias da ocorrência.

A morte do médico mobilizou equipes da Polícia Militar, que isolaram a área para o trabalho da perícia e controlaram o fluxo de veículos na rodovia. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Celso Rodrigues era servidor da rede municipal de saúde e atendia na Unidade Básica de Saúde (UBS) 53, localizada no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus. Ao longo da carreira, também exerceu funções de gestão e direção em unidades de saúde da capital amazonense.

As investigações devem esclarecer a dinâmica do acidente e identificar o condutor do carro apontado por testemunhas como responsável pela manobra que antecedeu a colisão.

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