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Neymar estará à disposição da Seleção Brasileira para o restante da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira deu uma resposta positiva após o tropeço na estreia da Copa do Mundo e venceu o Haiti sem dificuldades nesta sexta-feira. Após a partida, disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, o principal assunto da entrevista coletiva foi Neymar.

O técnico Carlo Ancelotti confirmou que o camisa 10 estará à disposição para o duelo contra a Escócia, válido pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial.

“Sim. Neymar vai treinar individualmente amanhã e depois estará com o grupo na segunda-feira. Vai estar preparado para o jogo contra a Escócia”, afirmou o treinador italiano.

O atacante ainda não entrou em campo nesta edição da Copa do Mundo. Recuperando-se de uma lesão na panturrilha direita, Neymar vem sendo reintegrado gradualmente às atividades com o restante do elenco.

Ancelotti elogia atuação do Brasil diante do Haiti

Além de atualizar a situação de Neymar, Ancelotti destacou a evolução da equipe na vitória sobre o Haiti. O treinador avaliou que o Brasil teve um desempenho superior na primeira etapa, mas reconheceu uma queda de intensidade após o intervalo.

“O jogo foi melhor na primeira parte. Criamos oportunidades e poderíamos ter feito mais gols. No geral, foi um bom jogo”, analisou.

Segundo o comandante da Seleção Brasileira, a equipe apresentou maior controle da partida, reduziu os erros e mostrou solidez defensiva. Apesar disso, ele reforçou que ainda há pontos a serem ajustados antes da fase eliminatória.

“Temos que aproveitar a fase de grupos para chegar bem ao mata-mata”, acrescentou.

Matheus Cunha ganha força na disputa por vaga no ataque

Uma das novidades da partida foi a presença de Matheus Cunha entre os titulares. O atacante substituiu Igor Thiago e aproveitou a oportunidade ao marcar dois gols.

Ancelotti elogiou a movimentação do camisa 9 e indicou que a disputa por uma vaga no setor ofensivo segue aberta para os próximos compromissos.

“A posição de Matheus era boa para criar problemas na defesa. Infiltrou muito bem. Pode ser uma opção. Não quero uma identidade clara, posso mudar para o próximo jogo”, explicou.

Brasil lidera o Grupo C

Com a vitória sobre o Haiti, o Brasil chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo. A Seleção tem a mesma pontuação de Marrocos, mas leva vantagem no saldo de gols.

O Haiti segue na última colocação da chave, sem pontuar na competição.

Próximo jogo do Brasil

Escócia x Brasil

📅 Data: 24 de junho (quarta-feira)

🕖 Horário: 19h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium

A expectativa é que Neymar faça sua estreia na Copa do Mundo e reforce a Seleção Brasileira em busca da classificação para as oitavas de final.

*Com informação da Gazeta Esportiva

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