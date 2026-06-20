Neymar

Atacante participou de atividades físicas e com bola neste sábado

O atacante Neymar deu mais um passo em sua recuperação neste sábado ao participar de atividades físicas e com bola no centro de treinamento da Seleção Brasileira, em Nova Jersey. O camisa 10 tenta ficar à disposição para o confronto contra a Escócia, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A movimentação ocorreu um dia após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti.

Ancelotti prevê retorno ao grupo

Após a partida de sexta-feira, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que Neymar será reintegrado ao elenco para os trabalhos com o restante dos jogadores antes do duelo contra os escoceses.

Apesar do otimismo, a comissão técnica ainda não confirma a participação do atacante na partida. A definição dependerá da evolução física do jogador nos próximos treinamentos.

Recuperação segue em ritmo intensivo

Neymar se recupera de uma lesão na panturrilha que o afastou das duas primeiras partidas do Brasil no Mundial.

Para acelerar o retorno, o atacante permaneceu em Nova Jersey enquanto a delegação viajou para a Filadélfia, onde enfrentou o Haiti.

O jogador vem realizando treinamentos em dois períodos diários e, neste sábado, também trabalhou com bola sob orientação do auxiliar técnico Juan.

Titularidade ainda é dúvida

Mesmo que seja liberado para atuar, ainda não há definição sobre a utilização de Neymar como titular ou opção no banco de reservas.

A tendência é que Ancelotti acompanhe atentamente os treinamentos de segunda e terça-feira antes de tomar a decisão final.

Brasil busca liderança do grupo

A Seleção Brasileira chega à última rodada da fase de grupos ocupando a liderança do Grupo C, com quatro pontos. O confronto contra a Escócia será decisivo para definir a classificação e a posição da equipe rumo às oitavas de final.

*Com informações do Extra

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