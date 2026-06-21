Vitrine do crime

Comunidades com milhares de integrantes funcionam como vitrines para venda ilegal

Grupos de WhatsApp com milhares de participantes estão sendo utilizados por organizações criminosas para comercializar armas, drogas, veículos roubados, documentos falsificados e diversos outros produtos ilegais. O que deveria ser uma ferramenta de comunicação passou a funcionar, em alguns casos, como um verdadeiro shopping clandestino operado por integrantes do crime organizado.

Em comunidades identificadas por símbolos associados ao Comando Vermelho (CV), criminosos anunciam desde carros adulterados e joias roubadas até fuzis, munições e serviços fraudulentos voltados a aplicativos de transporte. Em alguns grupos, os participantes seguem regras próprias para permanecer nas comunidades, incluindo exigências de comportamento e identificação ao ingressar.

Entre os anúncios encontrados estão veículos vendidos por valores muito abaixo do mercado, evidenciando indícios de origem criminosa. Uma Chevrolet Tracker Premier avaliada em cerca de R$ 118 mil foi ofertada por apenas R$ 10 mil. Já um Volkswagen Polo Track 2025 apareceu anunciado por R$ 7,5 mil, enquanto seu valor de mercado ultrapassa R$ 75 mil.

Veículos adulterados e peças automotivas movimentam mercado ilegal

Uma expressão aparece repetidamente nos anúncios: “feito de tudo”. O código é utilizado para indicar que os principais elementos de identificação dos veículos foram adulterados, incluindo placas e chassis.

O esquema também envolve a comercialização de peças automotivas e motocicletas. Baterias, rodas, amortecedores e componentes originais são oferecidos por valores muito abaixo dos praticados no mercado formal.

A procura é intensa. Integrantes dos grupos solicitam modelos específicos e recebem respostas em poucos minutos, criando uma dinâmica semelhante à de plataformas convencionais de compra e venda.

Fraudes em aplicativos de transporte

Além dos veículos, os grupos oferecem serviços ilegais relacionados a aplicativos de mobilidade urbana.

Os anúncios prometem o cadastramento de motoristas e motociclistas mesmo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida ou com documentação irregular. Também são comercializadas contas para plataformas de transporte, prática proibida pelas empresas do setor.

Segundo a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), a venda ou compartilhamento de contas representa uma violação das regras das plataformas e pode gerar consequências legais para os envolvidos.

Armas, munições e equipamentos restritos

Uma das áreas mais preocupantes do comércio ilegal envolve armamentos.

Os grupos reúnem anúncios de revólveres, pistolas e fuzis de uso restrito, além de acessórios táticos, carregadores, equipamentos de proteção e munições de diversos calibres.

Os vendedores chegam a compartilhar vídeos para demonstrar o funcionamento das armas, utilizando imagens de disparos e manuseio dos equipamentos.

Também aparecem ofertas de bloqueadores de sinal, conhecidos popularmente como “capetinhas”, utilizados para dificultar rastreamentos eletrônicos. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a comercialização e o uso desses equipamentos são proibidos no Brasil, salvo em situações específicas autorizadas por lei.

Documentos falsos e serviços fraudulentos

Os grupos também são utilizados para a oferta de documentos falsificados e serviços ilegais.

Entre os produtos anunciados estão atestados médicos, documentos de identidade, comprovantes de residência, receitas médicas, certificados escolares e versões digitais de documentos veiculares.

Outra prática identificada é a oferta de pessoas dispostas a assumir a responsabilidade por multas de trânsito para evitar a perda de pontos na carteira dos verdadeiros infratores.

Joias roubadas e celulares abaixo do preço

O comércio clandestino inclui ainda joias e eletrônicos supostamente obtidos em ações criminosas.

Em um dos anúncios, uma aliança de casamento com os nomes dos proprietários gravados foi colocada à venda após ter sido retirada de uma vítima de assalto na Barra da Tijuca.

Celulares também aparecem entre os produtos mais procurados. Modelos de iPhone e smartphones de outras marcas são anunciados por valores muito inferiores aos praticados em lojas e marketplaces.

Drogas e animais silvestres

Os grupos também funcionam como pontos de negociação para entorpecentes e animais silvestres.

Anúncios de drogas sintéticas, cocaína, derivados da cannabis e lança-perfume são compartilhados com frequência, acompanhados de fotos e vídeos dos produtos.

Entre as ofertas encontradas está a venda de um filhote de macaco-prego, prática que configura crime ambiental e viola a legislação brasileira de proteção à fauna.

Polícia monitora atividades criminosas

A Polícia Civil informou que acompanha e investiga o uso de redes sociais e aplicativos de mensagens para a prática de crimes e a comercialização de produtos ilícitos.

Segundo a corporação, o trabalho busca identificar os responsáveis, reunir provas e subsidiar operações destinadas ao combate dessas organizações criminosas.

Já a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, informou que a plataforma não permite o uso do aplicativo para atividades ilegais e destacou que usuários podem denunciar conteúdos e comportamentos inadequados diretamente pelo aplicativo. A empresa ressaltou ainda que as mensagens são protegidas por criptografia de ponta a ponta, o que impede o acesso ao conteúdo das conversas.

*Com informações do Extra

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