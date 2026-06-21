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Polícia encontra estrutura de tráfico de drogas sintéticas no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante um homem suspeito de comandar um esquema de distribuição de drogas sintéticas na Zona Sul da capital. A ação foi realizada por agentes da 5ª DP (Mem de Sá), que identificaram uma estrutura utilizada para armazenamento e comercialização de entorpecentes em Copacabana.

O suspeito, identificado como Victor Pereira Torres, foi preso nesta sexta-feira durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. No imóvel, os policiais encontraram comprimidos de ecstasy/MDMA, ampolas, substâncias químicas, seringas, balanças de precisão, aparelho celular e um caderno com anotações.

Segundo os investigadores, o material apreendido indica a existência de uma estrutura organizada para distribuição de drogas sintéticas, funcionando em modelo semelhante ao de entregas por encomenda.

Investigação começou após denúncia

De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após uma denúncia recebida pela delegacia. Um homem relatou aos agentes que adquiria drogas diretamente com o suspeito.

Com base nas informações levantadas durante a apuração, a Justiça autorizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Tentativa de mudança de endereço

Durante a investigação, os policiais identificaram que o suspeito tentou mudar de endereço no dia previsto para a operação.

Segundo a polícia, a mudança teria como objetivo dificultar a ação policial e evitar o cumprimento da ordem judicial.

Após a descoberta do novo endereço, também localizado em Copacabana, os agentes solicitaram e obtiveram uma nova autorização judicial para realizar a busca no local.

Material reforçou suspeita de tráfico

No imóvel, os policiais encontraram drogas sintéticas e equipamentos frequentemente utilizados para armazenamento, fracionamento e distribuição de entorpecentes.

Diante da quantidade de material apreendido, Victor Pereira Torres foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado às autoridades competentes.

O caso segue sob investigação para identificar possíveis envolvidos e apurar a extensão da rede de distribuição.

*Com informações do Extra

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