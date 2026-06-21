Camisa 10

Neymar deve jogar contra Escócia no último jogo da primeira fase da Copa

A vitória da seleção brasileira por 3 a 0 sobre o Haiti trouxe confiança, mas também evidenciou desafios que Carlo Ancelotti terá de resolver para manter o Brasil competitivo na Copa do Mundo. A principal preocupação está na falta de meias criativos, uma carência histórica recente do futebol brasileiro e que impacta diretamente o desempenho ofensivo da equipe.

Mesmo sem encantar, o Brasil apresentou evolução na produção ofensiva. Vinícius Júnior voltou a ser decisivo, marcou mais um gol e confirmou o bom momento. Lucas Paquetá contribuiu com lançamentos precisos e boa leitura dos espaços, enquanto Matheus Cunha aproveitou a oportunidade entre os titulares para marcar duas vezes.

A expectativa agora gira em torno do retorno de Neymar. O camisa 10 surge como peça importante para qualificar a ligação entre meio-campo e ataque, especialmente em um setor que ainda carece de criatividade. Embora não tenha mais a mesma explosão física de anos anteriores, sua experiência, visão de jogo e capacidade técnica podem ser decisivas nas fases eliminatórias.

Outro desafio para Ancelotti é encontrar uma alternativa para a ausência de Raphinha. O atacante sofreu mais uma lesão muscular na coxa direita e pode ter encerrado sua participação no Mundial. A dúvida é quem ocupará o setor ofensivo diante da Escócia, com Rayan e Luiz Henrique aparecendo como principais candidatos.

Enquanto busca equilíbrio e soluções, a seleção avança na competição apostando na eficiência e no talento individual de jogadores como Vinícius Júnior, que já soma seis participações diretas em gols em seis partidas de Copa do Mundo.

Com vaga encaminhada e Neymar próximo do retorno, o Brasil tenta transformar evolução em desempenho para chegar mais forte ao mata-mata.

*Com informações do Extra

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