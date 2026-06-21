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Turista aposta US$ 5 em máquina caça-níquel e transforma em prêmio de mais de US$ 10 milhões

Um turista de Atlanta, na Geórgia (EUA), teve um ganho inesperado e milionário ao apostar apenas US$ 5 (cerca de R$ 25) em uma máquina caça-níquel no Westgate Las Vegas Resort & Casino, em Nevada.

O caso ocorreu na última terça-feira (16), quando o visitante havia acabado de chegar ao cassino de Las Vegas e, poucos minutos depois, decidiu tentar a sorte em uma das máquinas logo na entrada do estabelecimento.

A aposta simples se transformou em um prêmio histórico: o jogador, que teve a identidade preservada, faturou US$ 10.292.911,55 — o equivalente a aproximadamente R$ 53 milhões.

Segundo a revista “People”, o valor está entre os maiores já pagos em caça-níqueis no Westgate Las Vegas.

“Las Vegas é construída sobre momentos inesquecíveis, e não há nada mais memorável do que transformar uma aposta de US$ 5 em mais de US$ 10 milhões”, afirmou Cami Christensen, presidente e gerente geral do Westgate Las Vegas Resort & Casino. Ela destacou ainda a satisfação do cassino em presenciar histórias de grande impacto como essa.

O episódio reforça o apelo de Las Vegas como destino global dos jogos de azar, onde apostas pequenas podem, ocasionalmente, se transformar em prêmios milionários em questão de segundos.

*Cominformações do Extra

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