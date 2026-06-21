Proposta aceita

Volodymyr Zelenskiy aceitou ajuda do presidente do Brail para fim da guerra

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, manifestou apoio à proposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ampliar os esforços diplomáticos em busca de um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia. A sinalização ocorreu após encontro entre os dois líderes durante a cúpula do G7, realizada em Evian-les-Bains, na França.

Segundo informações divulgadas por integrantes do governo ucraniano, Zelenskiy demonstrou interesse na iniciativa brasileira de envolver os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) nas negociações para encerrar o conflito.

Lula defende que Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido assumam papel central na construção de uma solução diplomática para a guerra.

“Quem pode fazer parar essa guerra são os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Eles têm poder de veto e capacidade de influenciar decisões de guerra ou paz”, afirmou o presidente brasileiro durante coletiva de imprensa.

Conselho de Segurança da ONU no centro das negociações

A proposta defendida pelo Brasil busca ampliar o diálogo entre as principais potências globais e criar um ambiente favorável para um cessar-fogo e futuras negociações de paz.

Lula destacou que, em tentativas anteriores, não houve adesão suficiente das partes envolvidas. Agora, segundo ele, o cenário é diferente.

“O presidente Zelenskiy quer paz e está dizendo que quer um cessar-fogo sem impor novas condições para iniciar as discussões”, declarou.

O Conselho de Segurança da ONU é formado por cinco membros permanentes com poder de veto: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. O órgão tem papel fundamental na manutenção da paz e da segurança internacional.

Encontro ocorreu durante a cúpula do G7

A reunião entre Lula e Zelenskiy aconteceu paralelamente aos encontros da cúpula do G7. Durante o evento, o presidente ucraniano também reforçou apelos para que aliados ampliem a pressão diplomática sobre Moscou na tentativa de encerrar a guerra.

O assessor presidencial ucraniano Dmytro Lytvyn informou que os dois líderes concordaram em manter o diálogo e buscar resultados concretos a partir das propostas discutidas.

Segundo ele, novas conversas deverão ocorrer conforme houver avanços nas articulações diplomáticas.

Negociações enfrentam obstáculos

As tentativas de mediação internacional seguem enfrentando desafios. Uma iniciativa apoiada pelos Estados Unidos neste ano perdeu força diante das divergências sobre questões territoriais, especialmente em áreas ocupadas pela Rússia.

A Ucrânia mantém posição contrária à cessão de territórios como condição para um acordo de paz.

Nos últimos meses, Zelenskiy também buscou apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para retomar as negociações e promover um encontro direto com o presidente russo, Vladimir Putin. A proposta, porém, ainda não avançou.

Com o prolongamento do conflito, que já dura mais de quatro anos, Kiev intensifica esforços diplomáticos para ampliar as possibilidades de diálogo e buscar uma solução negociada para a guerra.

*Com informações da IstoÉ

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