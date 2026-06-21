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Estrutura especial inclui mais de 1,6 mil profissionais, ambulâncias, UTI Aérea e postos médicos no Bumbódromo

Quem participar do 59º Festival de Parintins contará com uma ampla rede de assistência à saúde preparada pelo Governo do Amazonas para garantir atendimento durante os dias de festa. A expectativa é de que mais de 120 mil pessoas passem pela ilha nos dias 26, 27 e 28 de junho.

Coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), a operação mobilizará mais de 1,6 mil profissionais das redes estadual e municipal, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores de ambulância e equipes de apoio.

Além do reforço de pessoal, a estrutura contará com mais de 80 volumes de medicamentos e insumos distribuídos para abastecer as unidades de saúde do município.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Luís Alberto Saraiva, o plano foi elaborado para garantir atendimento por terra, água e ar.

“Teremos uma estrutura completa de assistência à saúde atuando por terra, água e ar durante o Festival. Contaremos com postos médicos no Bumbódromo, reforço hospitalar, UPA, barco hospital, ambulâncias e UTI Aérea em prontidão para remoções, garantindo segurança para moradores e visitantes”, destacou.

Atendimento médico no Bumbódromo

Durante as apresentações dos bois Caprichoso e Garantido, a SES-AM disponibilizará dois ambulatórios dentro do Bumbódromo, um no lado azul e outro no lado vermelho da arena.

Os espaços terão leitos clínicos, equipamentos para estabilização de pacientes e estrutura para procedimentos de suporte avançado à vida, incluindo reanimação, desfibrilação e intubação.

As equipes serão compostas por clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, cirurgiões e profissionais de enfermagem.

Os postos começam a funcionar já na Festa dos Visitantes, na quinta-feira (25/06), das 17h até o encerramento do evento. Durante os três dias de festival, o atendimento ocorrerá das 18h até o fim das apresentações.

Hospitais reforçados para urgência e emergência

Os atendimentos de urgência e emergência serão concentrados no Hospital Jofre Cohen, que opera 24 horas com apoio da rede estadual.

Já o Hospital Padre Colombo será referência para atendimentos clínicos regulados e emergências obstétricas, também funcionando em regime integral.

Ao todo, a estrutura disponibilizará dez leitos clínicos e de estabilização, distribuídos entre os dois ambulatórios instalados no Bumbódromo.

Além disso, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), administrada pela Semsa Parintins, funcionará das 7h às 3h da madrugada no entorno da arena.

Barco Hospital amplia assistência

Outra importante estrutura de apoio será o Barco Hospital São João XXIII, que ficará ancorado próximo ao Hospital Jofre Cohen entre os dias 26 e 29 de junho.

A unidade fluvial funcionará das 7h às 17h e oferecerá consultas e procedimentos em diversas especialidades, incluindo clínica geral, pediatria, cirurgia geral, cirurgia digestiva, ginecologia, oftalmologia, anestesiologia e radiologia.

O barco também dispõe de leitos de internação, centro cirúrgico, equipamentos de videocirurgia e ambulanchas para remoções.

Para receber atendimento, basta apresentar documento com foto ou cartão do SUS.

UTI Aérea e ambulâncias em prontidão

Para casos de maior gravidade, a SES-AM manterá aeronaves equipadas como Unidades de Terapia Intensiva para remoção de pacientes até Manaus.

O Complexo Regulador acompanhará em tempo real os atendimentos e a ocupação das unidades hospitalares da cidade.

Em solo, ambulâncias estarão posicionadas em locais estratégicos, como aeroporto, Turistódromo e Bumbódromo.

Vigilância em Saúde reforça monitoramento

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) atuará com uma equipe de 37 profissionais especializados em vigilância epidemiológica, hospitalar, sanitária, ambiental, laboratorial e saúde do trabalhador.

O trabalho será desenvolvido antes, durante e após o Festival de Parintins, com foco na prevenção de riscos e fortalecimento da capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde (SUS) diante do aumento da circulação de pessoas no município.

*Com informações da assessoria

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