Tráfico

Entorpecentes estavam escondidos em compartimento de transporte de cimento

A Polícia Federal prendeu, na manhã deste domingo (21), um motorista flagrado transportando 1.632 quilos de maconha e 2 quilos de haxixe escondidos em uma carreta utilizada para o transporte de cimento na BR-277, em Cascavel, no oeste do Paraná.

De acordo com a corporação, a carga ilícita tinha como destino comunidades do município do Rio de Janeiro e foi localizada durante uma fiscalização realizada na rodovia.

Nervosismo do motorista levantou suspeitas

Segundo a Polícia Federal, o condutor apresentou comportamento considerado suspeito durante a abordagem, demonstrando nervosismo ao conversar com os agentes.

Diante da atitude, os policiais realizaram uma inspeção detalhada no veículo e encontraram os entorpecentes ocultos no compartimento destinado ao transporte de cimento.

Após a descoberta da carga, o motorista recebeu voz de prisão em flagrante.

Operação integrada contra o tráfico

A ação ocorreu no âmbito da Operação Redentor e contou com a participação de diversas forças de segurança.

Participaram da operação equipes da Delegacia da Polícia Federal em Cascavel, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Paraná (FICCO/PR), do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e do Pelotão de Operações com Cães (POP) do 14º Batalhão da Polícia Militar de Foz do Iguaçu.

O suspeito, juntamente com a carreta e toda a droga apreendida, foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.

Investigação mira logística do crime organizado

Segundo a PF, a apreensão foi resultado de um trabalho de inteligência desenvolvido pela Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal no Rio de Janeiro (DRE/RJ), em parceria com as forças de segurança do Paraná.

A corporação informou que a ação integra estratégias de combate às organizações criminosas envolvidas no tráfico de drogas e armas, com foco na interrupção das rotas logísticas utilizadas para abastecer áreas sob influência do crime organizado.

Combate ao tráfico e ao financiamento de facções

De acordo com a Polícia Federal, as operações seguem diretrizes estabelecidas pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prevê medidas voltadas ao enfrentamento das estruturas financeiras e logísticas de grupos criminosos.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema de transporte e distribuição da droga.

*Com informações do Extra

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