Segurança Presente

Ação integrada das forças de segurança ocorre em rios da região e aguarda balanço oficial com detalhes da apreensão

Uma operação de grande porte das forças de segurança apreendeu cerca de 2,5 toneladas de entorpecentes no município de Coari, no interior do Amazonas, ao longo do último fim de semana.

De acordo com informações das autoridades, a ação representa a segunda maior apreensão já registrada pela Base Fluvial Arpão 2, uma das principais estruturas no combate ao tráfico de drogas na região amazônica.

Operação Segurança Presente

A ofensiva integra a Operação Segurança Presente, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, com apoio do programa federal Brasil Contra o Crime Organizado.

A iniciativa reúne esforços integrados de inteligência e fiscalização para intensificar o enfrentamento ao narcotráfico nas rotas fluviais usadas por organizações criminosas.

Além disso, as equipes atuaram de forma estratégica ao longo dos rios, monitorando e interceptando embarcações suspeitas utilizadas no transporte de drogas na região.

Até o momento, as autoridades não divulgaram oficialmente a quantidade detalhada dos entorpecentes nem outras informações complementares da ocorrência.

Balanço

O Governo do Amazonas deve apresentar um balanço completo da operação em pronunciamento previsto para a manhã desta segunda-feira (22).

Por fim, o relatório deve incluir possíveis prisões, a origem da carga apreendida e os impactos da ação no combate ao crime organizado no estado.

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