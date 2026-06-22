Fiscalização

ção do Ministério Público ocorreu antes do prazo permitido para ocupação das filas e busca garantir igualdade de acesso durante o Festival de Parintins.

Parintins (AM) – O Ministério Público do Amazonas (MPAM) realizou, no sábado (20), uma fiscalização no entorno do Bumbódromo para impedir a reserva antecipada de lugares nas filas das galeras dos bois Caprichoso e Garantido. A ação faz parte dos preparativos para o 59º Festival de Parintins, que será realizado entre os dias 27 e 29 de junho.

Coordenada pela 1ª Promotoria de Justiça de Parintins, a operação teve como objetivo impedir que espaços fossem ocupados antes da data autorizada para formação das filas, marcada para a quarta-feira (24).

Fiscalização

Durante a vistoria, foram encontrados diversos objetos utilizados para marcar lugares, como cadeiras plásticas, geleiras, bancos de madeira e guarda-chuvas.

Segundo o MPAM, também havia pessoas responsáveis por vigiar os objetos, com a intenção de reservar espaços para posterior venda a terceiros.

A fiscalização foi coordenada pelo promotor de Justiça Ricardo Mitoso Nogueira Borges e contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), da Empresa Municipal de Trânsito e Transportes (EMTT), da Secretaria Municipal de Cadastro, Arrecadação e Terras (Secat) e da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Selip).

Acesso igualitário

De acordo com o Ministério Público, a iniciativa busca garantir segurança, organização e igualdade de acesso ao Bumbódromo, especialmente para pessoas idosas, pessoas com deficiência, gestantes e crianças.

A ação faz parte das medidas definidas durante reunião interinstitucional realizada na última sexta-feira (19), que estabeleceu estratégias para a organização das filas durante o festival.

O MPAM informou que novas fiscalizações serão realizadas ao longo da semana para coibir novas tentativas de reserva irregular de espaços.

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