Prisão

Idosa de 69 anos denunciou que o filho invadiu a residência, furtou dinheiro e objetos e ainda fez ameaças em Manacapuru.

Manacapuru (AM) – Um homem de 50 anos foi preso em flagrante após invadir a casa da própria mãe, de 69 anos, furtar R$ 600 em dinheiro, levar objetos da residência e descumprir uma medida protetiva. O caso aconteceu no bairro União, em Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus.

A prisão foi realizada na sexta-feira (19) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru.

Crime

Segundo a delegada Joyce Coelho, a idosa procurou a delegacia para denunciar que o filho entrou na residência mesmo estando proibido de se aproximar dela por decisão judicial.

Durante a invasão, o suspeito teria furtado diversos objetos da casa e R$ 600 em espécie. Quando a vítima tentou impedir a ação, passou a ser ofendida com palavras de baixo calão e ameaçada pelo filho.

Ainda conforme a polícia, a mulher relatou que as invasões já haviam ocorrido em outras ocasiões, aumentando o temor por sua segurança.

Prisão

Após a denúncia, os policiais iniciaram diligências e localizaram o suspeito ainda na residência da vítima. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

O homem responderá pelos crimes de furto, injúria e descumprimento de medida protetiva, permanecendo à disposição da Justiça.

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