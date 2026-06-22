reforma

Unidade de saúde reformada atenderá cerca de 25 mil moradores com serviços ampliados de atenção primária na zona Centro-Oeste

O prefeito de Manaus, Renato Junior, entregou nesta segunda-feira (22) a Unidade de Saúde da Família (USF) Santos Dumont, localizada no bairro da Paz, zona Centro-Oeste da capital. Após passar por uma ampla reforma realizada pela Prefeitura de Manaus, a unidade volta a funcionar com estrutura modernizada e capacidade ampliada para atender a população.

Administrada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a USF passa a ser referência para aproximadamente 25 mil moradores dos bairros da Paz e Santos Dumont, fortalecendo a rede de Atenção Primária à Saúde na região.

Unidade terá capacidade para mais de 15 mil atendimentos por mês

Com a nova estrutura, a unidade poderá realizar até 15,7 mil procedimentos mensais. Entre os serviços disponíveis estão consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, vacinação, exames laboratoriais, testes rápidos, acompanhamento pré-natal, monitoramento de doenças crônicas e dispensação de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Além disso, a revitalização busca oferecer mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde.

Durante a inauguração, o prefeito Renato Junior destacou os investimentos realizados pela gestão municipal na modernização da rede de saúde.

“Estou muito feliz neste dia, com mais essa entrega. Esta é a 115ª unidade revitalizada pela nossa gestão, tudo novo, equipamentos novos, estrutura nova”, afirmou.

Prefeitura anuncia reforço na rede municipal de saúde

Durante a cerimônia, Renato Junior também anunciou a convocação de profissionais aprovados no cadastro reserva para reforçar o atendimento nas unidades municipais.

Segundo o prefeito, a medida integra o planejamento da administração para ampliar a cobertura da rede e acompanhar a entrega de novas estruturas de saúde.

“Vou fazer um anúncio aqui, estarei chamando novos profissionais do cadastro reserva para fortalecer ainda mais o atendimento e garantir a qualidade do serviço que a população merece”, completou Renato Junior.

Estrutura beneficiará cerca de 25 mil moradores

O secretário municipal de Saúde, Nagib Salem, ressaltou que a revitalização da USF representa um avanço importante para o atendimento básico na zona Oeste da cidade.

Segundo ele, a nova estrutura amplia o acesso aos serviços e proporciona um atendimento mais eficiente à população.

“Essa unidade passou por uma grande reestruturação e agora está preparada para oferecer um atendimento mais humanizado e resolutivo, garantindo que a população se sinta acolhida e bem atendida”, enfatizou Nagib.

Atendimento foi mantido durante a reforma

A gestora da unidade, a enfermeira Elenilda Maria, destacou a dedicação da equipe para garantir a continuidade dos serviços durante o período de obras.

Emocionada, ela afirmou que a entrega da nova estrutura representa a realização de um sonho para profissionais e usuários da unidade.

“Com essa nova casa, a gente vai renovar muitas coisas. É a realização de um sonho. Mesmo durante o período de reforma, não deixamos a comunidade desassistida, seguimos levando atendimento e cuidado às famílias”, disse Elenilda.

Equipes mantiveram assistência às famílias da região

Durante os dois anos de reforma, as equipes de saúde continuaram realizando visitas domiciliares e atendimentos comunitários. O trabalho contou com o apoio dos agentes comunitários de saúde e garantiu o acompanhamento contínuo das famílias da área de abrangência.

Além disso, a assistência alcançou moradores da comunidade indígena localizada próxima à unidade.

Moradora da comunidade indígena, Cléia Vieira da Costa, de 51 anos, destacou a importância do acesso facilitado aos serviços de saúde.

“Para nós, indígenas, é muito difícil conseguir atendimento. Aqui facilita muito a nossa vida. Somos bem recebidos e tratados com respeito”, disse.

Moradores comemoram entrega da nova unidade

O aposentado Jair Caleiro Santos, de 70 anos, elogiou a qualidade do atendimento prestado pela equipe da unidade.

“Eu costumo vir aqui para consultas e exames e sou sempre muito bem atendido, com sorrisos nos atendentes. Só tenho a agradecer”, comentou.

Já o morador Luiz Carlos de Magalhães ressaltou a importância da revitalização para o desenvolvimento do bairro.

“Quem viu essa unidade surgir sabe o quanto essa entrega é importante. O bairro hoje é valorizado com duas unidades de saúde para atender a população”, afirmou.

Estudante indígena homenageia prefeito durante inauguração

Representando a comunidade local, a estudante indígena Yara da Costa, de 11 anos, do povo Sateré-Mawé, falou sobre a importância da nova unidade para os moradores da região.

“É um sentimento muito grande e feliz. Agora temos uma UBS que vai fazer parte do nosso dia a dia, com profissionais que cuidam da gente com carinho”, concluiu Yara.

Durante a cerimônia, a estudante entregou ao prefeito Renato Junior uma peça de artesanato indígena tradicional. O objeto, carregado de simbolismo cultural, representa força, proteção, gratidão e prosperidade.

Rede municipal alcança 115 unidades revitalizadas

Com a entrega da USF Santos Dumont, a Prefeitura de Manaus chega à marca de 115 unidades de saúde construídas, reformadas ou revitalizadas nos últimos cinco anos.

Dessa forma, a gestão municipal amplia o acesso da população aos serviços de saúde e fortalece a assistência básica em todas as zonas da capital amazonense.

Leia mais: