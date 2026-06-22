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Obra reúne pesquisas e propostas sobre bioeconomia, políticas públicas e desenvolvimento regional sustentável na Amazônia

Pesquisadores, professores, especialistas em desenvolvimento regional e ativistas culturais participam, nesta terça-feira (23), do lançamento do livro “Amazônia: Reflexões e Planos para o Desenvolvimento Sustentável”. O evento acontece às 10h, no auditório da Escola Superior de Tecnologia (EST) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), na avenida Darcy Vargas, bairro Parque Dez, em Manaus.

A publicação é uma iniciativa do Fórum de Estudos Econômicos e Sociais para o Desenvolvimento Sustentável (FOCOS). Além disso, reúne artigos, pesquisas e análises sobre temas estratégicos para o futuro da Amazônia.

Livro reúne propostas para a região

A obra apresenta reflexões sobre bioeconomia, desenvolvimento regional, infraestrutura, produção científica, economia e questões sociais. Além disso, os autores apontam caminhos para a construção de políticas públicas voltadas à sustentabilidade.

Ao mesmo tempo, os textos discutem alternativas para impulsionar o crescimento econômico sem abrir mão da preservação ambiental. Dessa forma, o livro contribui para o debate sobre os desafios e as oportunidades da região amazônica.

Segundo os organizadores, a publicação reúne conhecimentos técnicos e experiências que podem fortalecer a formulação de estratégias para o desenvolvimento sustentável.

Especialistas assinam a publicação

O pró-reitor de Extensão da UEA, professor doutor Válber Martins, assina o prefácio da obra. Já a organização ficou sob responsabilidade da professora doutora Michele Aracaty, da professora doutora Ires Miranda, do procurador e professor Alcebíades Oliveira e do professor Cristóvam Luiz.

Além disso, pesquisadores e especialistas de diferentes áreas contribuíram com análises e estudos voltados para a realidade amazônica.

Assim, o livro reúne diferentes visões sobre os desafios da região e apresenta propostas para o futuro da Amazônia.

Nova edição amplia acesso ao conteúdo

A segunda edição representa um novo passo para ampliar a circulação da obra. Desta vez, a Editora da UEA assumiu a produção do livro. Além disso, a Universidade do Estado do Amazonas patrocinou a publicação.

Com isso, a comunidade acadêmica, estudantes, gestores públicos e demais interessados terão mais acesso ao conteúdo. Consequentemente, a obra poderá alcançar um público ainda maior.

Da mesma forma, a publicação fortalece o intercâmbio de conhecimento entre pesquisadores e profissionais que atuam na formulação de políticas públicas.

Interiorização do desenvolvimento ganha destaque

O coordenador do FOCOS, professor Alcebíades Oliveira, explica que o livro integra um conjunto de ações voltadas à interiorização do desenvolvimento regional.

Ex-procurador da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e ex-professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), ele destaca a importância de valorizar as potencialidades dos municípios amazonenses.

Nesse sentido, a proposta incentiva iniciativas que conciliem crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental. Além disso, busca ampliar as oportunidades de desenvolvimento fora da capital.

Democratização do conhecimento é um dos objetivos

Os organizadores ressaltam ainda que a obra segue princípios defendidos pela UNESCO relacionados à democratização do conhecimento.

Por isso, o livro oferece subsídios para pesquisadores, estudantes do ensino médio e superior e gestores públicos. Além disso, a publicação serve como fonte de consulta para quem acompanha debates sobre sustentabilidade e desenvolvimento regional.

Evento terá entrada gratuita

O lançamento é aberto ao público. Durante o evento, representantes da comunidade acadêmica, instituições públicas, organizações da sociedade civil e lideranças regionais participarão das discussões.

Além disso, o encontro pretende estimular a troca de experiências entre diferentes setores. Dessa maneira, os participantes poderão ampliar o debate sobre sustentabilidade, inovação e desenvolvimento da Amazônia.

A iniciativa reforça a importância da produção científica e do diálogo para a construção de soluções voltadas ao futuro da região amazônica.

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