Academia da Cerveja

Projeto reúne mais de 80 bares e sugere combinações entre cervejas e petiscos para acompanhar os jogos em 16 cidades do Brasil

A Ambev apresentou o “Guia de Brindes da Torcida”, uma iniciativa especial para quem pretende acompanhar os jogos da Copa em bares pelo Brasil. O projeto conta com curadoria da Academia da Cerveja e reúne sugestões de harmonização entre bebidas e opções gastronômicas.

Durante o Mundial de Clubes, a proposta reforça a ideia de que os bares se transformam em verdadeiros estádios do torcedor brasileiro. Além disso, o levantamento da Abrasel indica que 52% dos estabelecimentos devem transmitir os jogos da competição.

Rota reúne mais de 80 bares no Brasil

A rota gastronômica e cervejeira inclui mais de 80 casas distribuídas em 16 cidades. Assim, o guia conecta bares que fazem parte da cultura e da história das cinco regiões do país.

O período da ação vai de 17 de junho a 19 de julho. Nesse intervalo, torcedores poderão celebrar três paixões nacionais ao mesmo tempo: cerveja, futebol e petiscos.

Além disso, cada estabelecimento participante apresenta sugestões de harmonização com rótulos como Brahma, Budweiser, Michelob Ultra e Flying Fish.

Experiência combina bebida e gastronomia

A curadoria da Academia da Cerveja define combinações entre estilos de cerveja e pratos típicos de cada bar. Dessa forma, o público encontra experiências gastronômicas pensadas para acompanhar as partidas.

Entre as propostas, estão combinações que valorizam tanto a tradição quanto a criatividade da cozinha de bar.

Manaus integra roteiro com bares selecionados

Na capital amazonense, alguns bares fazem parte da seleção da Brahma dentro do guia. Assim, o roteiro destaca casas conhecidas pela combinação entre gastronomia e ambiente esportivo.

O Bar do Canto apresenta o Camarão & Coalho Crocante, com camarões empanados e pipoca de queijo coalho, servidos com maionese de limão e alho.

Já o Bar do Cipriano aposta no cupim desfiado empanado na farinha panko, que combina textura crocante com interior macio.

Além disso, o Bar Sarará traz a coxinha de costela bovina desfiada, preparada lentamente e recheada com mix de queijos.

Todos os pratos são sugeridos para harmonização com chopp Brahma gelado, reforçando a experiência dos torcedores durante os jogos.

Guia está disponível online

O Guia completo pode ser acessado no link. Para mais detalhes, @academia.da.cerveja no Instagram.

Guia Brindes da Torcida: https://www.academiadacerveja.com/sites/g/files/wnfebl12366/files/2026-06/Guia-de-Brindes-da-Torcida-2026.pdf

Quando: 17 de junho a 19 de julho

Onde: Nacional