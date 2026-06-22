Base Arpão

Cão policial Sheriff ajudou a localizar pasta-base de cocaína na Base Arpão 2, em Coari; prejuízo ao crime é de R$ 694 mil.

Coari (AM) – A apreensão de aproximadamente 14 quilos de entorpecentes interceptou uma tentativa de transporte de drogas em fundos falsos de uma motocicleta, na noite de domingo (21). A ação criminosa foi descoberta por policiais que atuam na Base Fluvial Arpão 2 durante uma fiscalização de rotina em uma embarcação que navegava pelo município de Coari. O dono da moto acabou preso em flagrante.

O flagrante ocorreu por volta das 19h15, quando a equipe coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) ordenou a parada do barco recreativo Samaúma. O navio havia partido de Tabatinga com destino final para a capital amazonense.

Faro do cão policial

Durante a varredura nos pavimentos de carga da embarcação, os policiais militares contaram com o auxílio do cão especialista em faro de narcóticos, Sheriff. O animal indicou sinal positivo para a presença de substâncias ilícitas ao se aproximar de uma motocicleta que estava despachada no porão.

Ao realizarem a desmontagem dos componentes do veículo, os agentes encontraram as porções de entorpecentes acomodadas estrategicamente no interior dos pneus dianteiro e traseiro da moto.

Prejuízo financeiro

O material foi pesado e identificado como pasta-base de cocaína. De acordo com o balanço divulgado pelas forças de segurança, a retirada de circulação do carregamento representa um desfalque financeiro de cerca de R$ 694 mil para as estruturas do narcotráfico que atuam na calha do rio Solimões.

O suspeito responsável pelo veículo e pela guarda do material ilícito foi conduzido algemado para a Delegacia de Polícia Civil instalada na própria estrutura flutuante da Base Arpão 2, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e permanecerá custodiado aguardando as determinações da Justiça.

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