Treino

Camisa 10 participou de treino integral em Nova Jersey, mas começará no banco; Raphinha está fora e Alisson virou ausência misteriosa.

Nova Jersey (EUA) – Os jogadores da Seleção Brasileira realizaram o treinamento de campo na tarde desta segunda-feira (22), em solo norte-americano, contando novamente com a participação integral do atacante Neymar. O camisa 10 esteve presente desde o aquecimento até as dinâmicas táticas com bola, gerando imagens inéditas dele trabalhando ao lado do atual elenco. No entanto, a tendência de bastidores é que ele inicie a próxima partida no banco de reservas.

Por estar retornando de um longo período de recuperação física, a comissão técnica prefere adotar cautela. Com Neymar sendo preparado para entrar ao longo do segundo tempo, o técnico Carlo Ancelotti foca em solucionar os desfalques confirmados no gramado de Nova Jersey.

Disputa no ataque

Raphinha teve uma contusão diagnosticada na coxa direita após o confronto diante do Haiti e está oficialmente vetado para o compromisso contra a Escócia. Sem o ponta titular e com Neymar iniciando entre os suplentes, o comandante estuda duas alternativas para o setor ofensivo: utilizar Luiz Henrique, que já foi titular em quatro oportunidades na temporada, ou o jovem Rayan, substituto imediato no último jogo.

Outra situação que gerou mistério nos bastidores foi a ausência de Alisson. A comissão não detalhou se o goleiro foi apenas preservado devido ao desgaste físico ou se acendeu um alerta no departamento médico por dores musculares.

Cenário do grupo

O Brasil ocupa a liderança isolada do Grupo C com quatro pontos conquistados, empatado com a seleção de Marrocos, mas levando vantagem nos critérios de desempate pelo saldo de gols. Uma vitória simples contra os escoceses carimba de vez a vaga brasileira na liderança da chave.

Caso confirme a primeira colocação do grupo na rodada final, a Seleção Brasileira deve cruzar o caminho do segundo colocado do Grupo F na fase de mata-mata. Na configuração atual da tabela do torneio, o adversário das oitavas de final seria a equipe do Japão, que vem despontando como uma das grandes sensações asiáticas da Copa do Mundo de 2026.

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