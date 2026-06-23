Imposto de Renda

Contribuintes podem verificar se foram contemplados a partir das 9h; pagamentos serão realizados em 30 de junho

Os contribuintes poderão consultar, a partir desta terça-feira (23), o segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, liberado pela Receita Federal. Os pagamentos ocorrerão em 30 de junho, por meio de crédito bancário.

A consulta estará disponível a partir das 9h no portal da Receita Federal. Para verificar a situação, o contribuinte deve acessar a área “Meu Imposto de Renda” e selecionar a opção “Consultar minha restituição”.

Além disso, a consulta também pode ser feita pelo aplicativo da Receita Federal, disponível para tablets e smartphones.

Com R$ 16 bilhões em restituições e 9.585.797 contribuintes contemplados, este é o maior lote já registrado em quantidade de beneficiários. Ademais, o valor liberado repete o montante pago no primeiro lote deste ano, depositado em 29 de maio.

Quem tem prioridade na restituição do Imposto de Renda?

Do total a ser distribuído, R$ 4.494.204.020,63 serão destinados aos contribuintes que possuem prioridade legal. Portanto, a distribuição ocorrerá da seguinte forma:

Idosos acima de 80 anos: 155.060 restituições;

Idosos entre 60 e 79 anos: 1.106.923 restituições;

Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 106.294 restituições;

Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério: 507.768 restituições.

Prioridades

Além dos grupos com prioridade legal, 7.709.752 restituições serão pagas a contribuintes que não possuem prioridade prevista em lei, mas que enviaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber os valores via PIX.

Por isso, a Receita Federal mantém o incentivo ao uso dessas ferramentas, que agilizam o processamento das declarações e a liberação dos pagamentos.

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