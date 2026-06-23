Homicídio

Corpo foi localizado por moradores na rua Dr. Elesbão Veloso, no bairro Cidade Nova; caso é investigado pela polícia

Um homem foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (23), na rua Dr. Elesbão Veloso, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A identidade da vítima ainda não foi confirmada. No entanto, há suspeita de que se trate de um morador em situação de rua da região.

Segundo informações preliminares repassadas pela Polícia, o homem foi morto a tiros, de forma violenta. No local, foram encontrados vestígios de sangue e indícios de extrema agressividade na ação.

Moradores localizaram o corpo às margens da via, em uma área de vegetação. A vítima vestia um calção preto e uma camiseta escura, mas não portava documentos que permitissem sua identificação.

Após a remoção, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.

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