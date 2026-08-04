SAÚDE INFANTIL

Pela primeira vez, todos os 61 municípios participantes do Amazonas cumprem meta do Selo Unicef para fortalecer a vacinação de crianças e adolescentes.

Pela primeira vez, o Amazonas alcançou 100% da meta de imunização do Selo Unicef. Com isso, os 61 municípios participantes concluíram as ações previstas para fortalecer as políticas públicas de vacinação.

Além disso, todas as cidades finalizaram, dentro do prazo, a criação e publicação de leis, decretos ou normativas sobre vacinação nas escolas ou fora do ambiente escolar.

Municípios fortalecem ações de vacinação

A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e garantir maior proteção para crianças e adolescentes. Dessa forma, os municípios passam a contar com medidas permanentes para organizar e fortalecer as ações de imunização.

Além disso, a criação das normas ajuda a prevenir o retorno de doenças evitáveis e contribui para aproximar as redes de saúde e educação.

As medidas foram registradas na Plataforma Crescendo Juntos (PCJ), ferramenta utilizada pelo Selo Unicef para acompanhar o cumprimento das metas.

Resultado faz parte do Selo Unicef

O Selo Unicef é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), voltada ao fortalecimento das políticas públicas para crianças e adolescentes.

No Amazonas, o programa conta com a parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb). Além disso, a iniciativa tem apoio do Instituto Amazônia Açu (IAÇU), parceiro implementador no estado.

Segundo a Sedurb, o trabalho envolve orientação técnica, acompanhamento contínuo e apoio aos municípios durante a execução das ações.

Municípios cumpriram meta antes do prazo

Embora o prazo final fosse 31 de julho, todos os municípios participantes já haviam concluído as atividades no dia 29.

Para o secretário da Sedurb, Julio Langbeck, o resultado representa um avanço importante para a saúde pública do Amazonas.

“Mais do que garantir uma pontuação no Selo Unicef, essa conquista representa um avanço concreto para a saúde das nossas crianças e adolescentes. Os municípios estão de parabéns por cumprirem essa meta antes do prazo”, afirmou.

Órgãos atuam em conjunto

Além da Sedurb, participam da iniciativa a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), as secretarias estaduais de Educação e Desporto Escolar, Assistência Social (Seas), Saúde (SES-AM), Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Também fazem parte da parceria a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), a Unidade de Gestão Integrada (UGI), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) e o Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

De acordo com Rayanne França, chefe do escritório do Unicef em Manaus, o resultado mostra que, com planejamento e integração entre diferentes áreas, é possível ampliar a proteção da infância.

Medidas garantem política permanente

Com a adoção de leis, decretos ou normativas, os municípios passam a ter instrumentos permanentes para planejar campanhas de vacinação.

Além disso, as regras permitem identificar crianças e adolescentes com doses atrasadas e ampliar o acesso às vacinas, principalmente em comunidades de difícil acesso.

Assim, a integração entre saúde e educação se torna uma estratégia importante para aumentar a cobertura vacinal.

Amazonas registra avanço histórico

O resultado representa um marco para o estado. Pela primeira vez, todos os municípios participantes alcançaram a meta de imunização do Selo Unicef.

Na edição anterior, realizada entre 2021 e 2024, o Amazonas já havia registrado avanços. No entanto, o cumprimento integral da meta ainda não tinha sido alcançado.

Além disso, nesta edição, todos os 61 municípios do interior aderiram ao programa. Enquanto isso, no ciclo anterior, 55 municípios participaram, sendo que 29 conquistaram a certificação.

O Amazonas também superou a média nacional em três indicadores. Entre eles estão o aumento de 8,8% na cobertura vacinal da Tríplice Viral D2, contra 2,6% no país; a redução de 39,3% no abandono escolar; e a ampliação do uso do Sistema de Informação para Infância e Adolescência (Sipia).

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