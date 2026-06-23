Ocorrência

Caso ocorreu no bairro São José; polícia investiga hipótese de descarga elétrica durante possível tentativa de furto de cabos

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (23), no pátio de uma igreja localizada na comunidade dos Mórmons, na rua Rio Carauari, bairro São José, zona Leste de Manaus.

As primeiras apurações indicam a possibilidade de morte por descarga elétrica, possivelmente durante uma tentativa de furto de cabos de energia.

Furto de cabos

De acordo com informações iniciais, o corpo estava em uma área externa do templo, sobre o gramado, próximo a estruturas metálicas onde ficam instalados equipamentos elétricos.

A linha de investigação aponta que o homem teria invadido o local com a intenção de subtrair fios e, nesse momento, acabou atingido pela corrente elétrica.

Moradores da região encontraram a cena e acionaram a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que isolou a área para o trabalho da perícia técnica.

Investigações

Após os procedimentos iniciais, as equipes removeram o corpo e o encaminharam ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem auxiliar na identificação da vítima e na confirmação da causa da morte.

Por fim, o caso segue sob investigação das autoridades competentes.

Homem suspeito de furtar fios é encontrado morto em igreja no bairro São José – Vídeo: Reprodução/X.

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