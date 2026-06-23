Prisão

O homem de 66 anos foi capturado pela equipe da 64ª DIP na zona rural de Tapauá; ele já possuía histórico de tentativas com outra menor.

Tapauá (AM) – Um homem de 66 anos foi preso após ser flagrado pela esposa estuprando a enteada de 10 anos, em Tapauá. A prisão preventiva do suspeito foi cumprida nesta terça-feira (23) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).. O crime violento ocorreu no último dia 14 de junho na residência da família.

De acordo com o delegado Alexandre Assis, titular da unidade policial, a mãe da vítima havia saído de casa e, ao retornar para o imóvel onde residia com o autor e os filhos, acabou presenciando a cena dos abusos. Em uma reação imediata para salvar a filha, a mulher partiu para cima do agressor e o agrediu fisicamente para interromper o ato.

Ameaças e histórico familiar

Após ser confrontado e agredido pela mãe da criança, o homem se afastou da vítima e passou a proferir diversas ameaças de morte e injúrias contra a companheira.

Em depoimento acolhido pelos investigadores da 64ª DIP, a menina de 10 anos revelou que os abusos sexuais aconteciam de forma recorrente na residência sempre que a mãe se ausentava. A criança explicou que nunca havia denunciado o padrasto antes por sentir muito medo das reações do idoso.

Durante o andamento das investigações no município, uma testemunha ligada à família procurou a polícia e revelou que o suspeito já havia tentado cometer o mesmo crime anos atrás contra a outra irmã da vítima, que atualmente tem 16 anos.

Captura na zona rural

Diante da gravidade dos relatos e do risco de fuga do agressor, a autoridade policial representou pelo mandado de prisão preventiva do investigado, medida que foi aceita e expedida pelo Poder Judiciário.

O idoso foi localizado e detido pelos agentes civis na comunidade Bom Intento, localizada na zona rural de Tapauá. Ele foi conduzido para a sede da delegacia de polícia, onde passou pelos procedimentos cabíveis e agora permanecerá custodiado em uma cela à disposição da Justiça.

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