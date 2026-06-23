Copa do Mundo

Com show do camisa 7, a seleção lusitana assume a liderança do Grupo K e o craque se torna o primeiro a marcar em seis Copas do Mundo

Depois de estrear com um empate morno contra a RD Congo, a seleção de Portugal se recuperou em grande estilo e deu um verdadeiro show na tarde desta terça-feira (23). Jogando em Houston, nos Estados Unidos, os lusitanos golearam o Uzbequistão por 5 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026.

Cristiano Ronaldo liderou a vitória com dois gols marcados. Além do capitão, Nuno Mendes, Khusanov (contra) e Rafael Leão balançaram as redes para garantir os três pontos. O jogador uzbeque Azizjon Ganiev chegou a diminuir o placar com um golaço, mas a arbitragem anulou o lance por causa de uma falta no início da jogada.

Com esse resultado elástico, Portugal ultrapassou a Colômbia e assumiu momentaneamente a liderança da chave, somando 4 pontos. Por outro lado, o Uzbequistão segue sem pontuar e amarga a lanterna do grupo. Ainda na noite desta terça-feira (23), às 23h (de Brasília), Colômbia e RD Congo fecham a rodada em um duelo direto.

Cristiano Ronaldo alcança recorde inédito na história das Copas

Ao balançar as redes contra o Uzbequistão, o camisa 7 de Portugal alcançou um feito histórico. O craque se tornou o primeiro jogador de futebol a marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo, registrando tentos em 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026.

Atualmente, o atacante contabiliza dez gols na história dos Mundiais. Sua melhor participação individual ocorreu na Rússia, em 2018, quando anotou quatro gols, marca que ele tenta superar nesta edição. Ademais, CR7 ultrapassou o lendário Eusébio e assumiu o posto isolado de maior artilheiro português na história da competição.

Domínio lusitano constrói o placar elástico em Houston

Como a crônica esportiva já previa, Portugal dominou as ações desde os primeiros minutos e traduziu a superioridade técnica em gols com extrema facilidade. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Cristiano Ronaldo aproveitou a oportunidade e abriu o placar com um belo chute de primeira, sem chances para o goleiro Nematov. Apenas dez minutos depois, Nuno Mendes cobrou falta com perfeição e ampliou a vantagem.

O Uzbequistão tentou reagir e assustou com Fayzullaev, mas o goleiro Diogo Costa defendeu com segurança. Pouco depois, Ganiev marcou um golaço, porém o árbitro consultou o VAR e assinalou uma infração na origem do lance, anulando o tento asiático. Aos 38 minutos, Bruno Fernandes armou um contra-ataque rápido e serviu Cristiano Ronaldo, que bateu firme para fazer o terceiro de Portugal e o seu décimo em Copas.

A seleção portuguesa manteve a postura ofensiva no segundo tempo. João Félix quase marcou um golaço de longa distância e, aos 12 minutos, Nematov espalmou uma finalização perigosa de CR7. No entanto, na cobrança de escanteio subsequente, a bola sobrou em um bate-rebate e o defensor Khusanov mandou contra a própria meta. Por fim, aos 43 minutos da etapa final, Rafael Leão pegou o rebote na grande área e fechou a goleada em 5 a 0.

Próximos compromissos no Grupo K

As duas seleções voltam a jogar no próximo sábado (27), às 20h30 (de Brasília), pela rodada decisiva da fase de grupos:

Portugal enfrenta a Colômbia em Miami, em um confronto que vale a liderança definitiva da chave.

enfrenta a Colômbia em Miami, em um confronto que vale a liderança definitiva da chave. Uzbequistão encara a RD Congo, focando em conquistar o primeiro ponto de sua história em uma Copa do Mundo.

(*) Com informações da CNN Brasil

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