Minas Gerais

O suspeito do crime foi baleado pela Polícia Militar após reagir à abordagem e avançar contra a equipe com a arma branca.

Visconde do Rio Branco (MG) – Uma tragédia chocou os moradores de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata Mineira, na manhã desta segunda-feira (23). Quatro pessoas foram mortas a facadas dentro de uma residência localizada na área central do município. O suspeito do ataque brutal acabou baleado pela Polícia Militar durante a tentativa de captura e permanece internado sob escolta policial.

A corporação foi acionada por volta das 8h, após receber denúncias urgentes de que um homem armado com uma faca estava agredindo moradores no imóvel. Quando as equipes da PM chegaram ao endereço indicado, encontraram as quatro vítimas já sem vida e com múltiplas perfurações pelo corpo.

Suspeito baleado e cirurgia

O suspeito ainda estava no interior da casa quando os policiais entraram e recusou as ordens de rendição. De acordo com o relatório militar, o homem avançou em direção aos policiais segurando a arma branca, o que forçou a equipe a disparar contra ele para conter a agressão.

O agressor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado às pressas para o Hospital São João Batista, onde passou por procedimento cirúrgico. O estado de saúde atualizado do homem não foi divulgado pelas autoridades de saúde. A faca utilizada no crime foi apreendida.

Motivação sob investigação

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG) informou que equipes da perícia técnica estiveram no local colhendo evidências e que o caso foi formalmente registrado como homicídio múltiplo. Até o momento, as identidades e as idades das vítimas não foram confirmadas oficialmente pelos órgãos de segurança.

A motivação por trás do massacre ainda é completamente desconhecida. Testemunhas relataram que ouviram gritos de socorro vindos do imóvel e tentaram intervir, mas já encontraram as vítimas ensanguentadas. Os investigadores agora apuram se o autor possuía qualquer grau de parentesco ou relacionamento com os alvos, além de buscar históricos de desentendimentos na região.

A área do crime permaneceu isolada para os trabalhos periciais e os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do município vizinho de Ubá.

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