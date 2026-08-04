Procurado

Suspeito está foragido após ser investigado por abusar da enteada, de 8 anos. Polícia Civil divulgou a imagem para ajudar nas buscas.

Manaus (AM) – Um homem identificado como Wanderlan Lira de Souza, de 26 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por suspeita de estupro de vulnerável contra a própria enteada, uma criança de 8 anos, em Manaus. A imagem do investigado foi divulgada nesta segunda-feira (3) pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para auxiliar nas buscas.

Crime teria ocorrido enquanto mãe trabalhava

Segundo as investigações, Wanderlan mantinha um relacionamento com a mãe da menina havia cerca de dois anos.

No dia do crime, a mulher saiu para trabalhar e deixou as filhas, de 8 e 6 anos, sob os cuidados do companheiro.

Ao retornar para casa, encontrou a filha mais velha bastante abatida. O suspeito informou que deixaria a residência para ir a um aniversário no município de Iranduba e, desde então, não foi mais localizado.

Criança está internada e passará por cirurgia

Após a saída do suspeito, a menina contou à mãe o que havia acontecido. A criança foi levada a uma unidade hospitalar, onde exames confirmaram os abusos.

Devido à gravidade das lesões, a vítima permanece internada e deverá passar por cirurgia.

Suspeito já tinha antecedentes

De acordo com a Polícia Civil, Wanderlan Lira de Souza já possuía passagens policiais por agressões contra menores.

A investigação segue sob responsabilidade da Depca.

Polícia pede ajuda para localizar suspeito

A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Wanderlan seja repassada de forma anônima pelos seguintes canais:

Depca: (92) 99962-2441;

(92) 99962-2441; Polícia Civil do Amazonas: 197 ou (92) 3667-7575;

197 ou (92) 3667-7575; Disque-Denúncia da SSP-AM: 181.

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