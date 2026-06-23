Funcionamento

Usuários relatam quedas e falhas no carregamento das três principais redes sociais da Meta.

Os principais aplicativos da empresa Meta sofreram um apagão e apresentaram forte instabilidade global no final da tarde desta terça-feira (23). Usuários do Instagram, WhatsApp e Facebook relataram dificuldades para enviar mensagens, carregar o feed de notícias e atualizar as plataformas digitais.

De acordo com a plataforma Downdetector, site especializado que monitora o funcionamento e falhas em serviços digitais, as notificações de erro começaram a disparar por volta das 18h (horário de Brasília).

Milhares de reclamações no Brasil

O monitor apontou que, em poucos minutos, mais de 3,6 mil usuários no Brasil registraram queixas formais sobre o mau funcionamento do Instagram. No caso do WhatsApp, os problemas mais comuns relatados foram a lentidão no envio de mídias e falhas na conexão do aplicativo para computadores.

Repercussão mundial no X

O problema não ficou restrito ao território nacional. No X (antigo Twitter), internautas de diversos países transformaram o assunto em um dos tópicos mais comentados do momento, compartilhando memes e confirmando que o erro técnico afetou contas globalmente.

Até a última atualização desta reportagem, a Meta ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre as causas técnicas que provocaram a queda simultânea de seus serviços.

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