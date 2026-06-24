Polícia Civil

Unidade da Polícia Civil funcionará no Bumbódromo entre os dias 24 e 29 de junho para atender turistas e brincantes.

Parintins (AM) – Quem for curtir o 59º Festival de Parintins contará com um ponto de atendimento da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) dentro do Bumbódromo. A Delegacia do Turista começou a funcionar nesta quarta-feira (24) para registrar ocorrências e prestar atendimento a turistas e brincantes durante o evento.

A unidade funcionará até o dia 29 de junho, sempre das 18h às 6h, reforçando as ações de segurança e oferecendo mais agilidade no atendimento ao público.

Atendimento

No local, equipes formadas por delegados, escrivães e investigadores estarão disponíveis para registrar boletins de ocorrência (BOs) e adotar as medidas necessárias em caso de crimes ou outras ocorrências.

Segundo o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Henrique Brasil, a presença da Delegacia do Turista no Bumbódromo facilita o acesso da população aos serviços da Polícia Civil durante a festa.

Orientação

O delegado orienta que qualquer pessoa que seja vítima ou testemunha de um crime procure imediatamente a equipe policial instalada no Bumbódromo.

“O registro da ocorrência é fundamental para que possamos adotar as medidas cabíveis e contribuir para a segurança de todos que participam da festa”, destacou.

A Delegacia do Turista está instalada em um dos pontos de maior circulação de pessoas do festival, permitindo uma resposta mais rápida às demandas durante as apresentações dos bois Caprichoso e Garantido.

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