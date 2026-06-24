Condenação

Crime ocorreu em 2024, no bairro Jorge Teixeira; um dos réus foi absolvido e outro passa a ser considerado foragido.

Manaus (AM) – Três homens foram condenados pelo Tribunal do Júri por matar Marcelo da Silva Vital, assassinado após se recusar a emprestar o carro e prestar apoio a uma facção criminosa em Manaus. As penas chegam a 38 anos e 11 meses de prisão. Um quarto acusado foi absolvido.

A decisão foi proferida pelo Conselho de Sentença da 3.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, em julgamento encerrado na terça-feira (23).

Condenação

Foram condenados Adriano Silva Marques, Lucas Uchôa Machado e Matheus Leandro de Oliveira Ramos pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, roubo majorado e participação em organização criminosa armada.

Adriano recebeu pena de 32 anos e sete meses de prisão. Lucas foi condenado a 38 anos e 11 meses de reclusão, enquanto Matheus recebeu pena de 29 anos e dois meses.

Já Luiz Fernando Colares de Souza foi absolvido pelo Conselho de Sentença.

Julgamento

O julgamento foi presidido pela juíza Maria da Graça Giulietta Cardoso de Carvalho, no Fórum Ministro Henoch Reis.

Lucas Uchôa Machado não compareceu ao julgamento e foi condenado à revelia. Com a sentença, ele passa a ser considerado foragido da Justiça.

Como as penas ultrapassam 15 anos de prisão, a magistrada determinou o cumprimento imediato em regime fechado e negou aos condenados o direito de recorrer em liberdade.

Crime

Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu na noite de 1º de agosto de 2024, na Comunidade Val Paraíso, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Os criminosos invadiram a casa da vítima armados e exigiram as chaves do carro. Diante da recusa, atiraram no pé de Marcelo como forma de tortura e, em seguida, dispararam contra o abdômen dele.

A vítima ainda foi socorrida e submetida a cirurgia no Hospital Platão Araújo, mas morreu dez dias depois, em 11 de agosto de 2024.

Além do homicídio, os criminosos roubaram uma televisão de 43 polegadas da residência.

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