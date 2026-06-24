Agressão

O agressor usava as crianças para coagir a vítima a retirar a ordem judicial; a prisão ocorreu na zona Sul durante a Operação Mulher Segura.

Manaus (AM) – Um homem de 31 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) nesta quarta-feira (24), no bairro Educandos, zona Sul de Manaus. Ele é acusado de descumprimento de medida protetiva, injúria, ameaça e violência psicológica contra a sua ex-companheira, de 29 anos.

A prisão foi coordenada pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Sul-Oeste e faz parte das ações da Operação Mulher Segura, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em todo o país.

Agressões

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da especializada, o caso de violência doméstica aconteceu no bairro Betânia, também na zona Sul. A vítima procurou o balcão da delegacia para denunciar que o ex-marido ignorou a ordem judicial de distanciamento, invadiu a sua residência e passou a agredir os próprios filhos do casal.

“A mulher relatou que o homem fazia ameaças frequentes e usava as crianças como ferramenta de coação para que ela retirasse a medida protetiva”, detalhou a autoridade policial.

Prisão

Ao tentar intervir e defender os filhos das agressões físicas, a mulher passou a ser alvo de uma série de xingamentos e novas ameaças de morte.

Após a formalização da denúncia, os investigadores da DECCM iniciaram as buscas e conseguiram localizar e capturar o agressor em via pública no bairro Educandos. O homem passou pelos procedimentos cabíveis na unidade policial e permanecerá recluso no sistema penitenciário, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

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