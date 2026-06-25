Operação

A vítima de 14 anos estava a caminho do município quando foi atacada de madrugada.

Parintins (AM) – Um homem de 20 anos foi preso, na quarta-feira (24), acusado de cometer o crime de importunação sexual contra uma adolescente de apenas 14 anos. O crime ocorreu no interior de uma embarcação que navegava de Manaus em direção ao município de Parintins.

A captura do suspeito ocorreu no âmbito da Operação Segurança Presente e contou com a atuação integrada da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Parintins, da Delegacia Fluvial (Deflu) e da Base Fluvial Paulo Pinto Nery, vinculada à Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Segundo as investigações lideradas pela delegada Marna de Miranda, titular da DEP de Parintins, a menor realizava a viagem de barco quando foi importunada pelo infrator durante a madrugada. Assim que percebeu a gravidade do ocorrido, a jovem conseguiu pedir ajuda e procurou os servidores da Delegacia Fluvial que atuam no policiamento dos rios do estado para relatar o abuso.

“Assim que a equipe da DEP de Parintins foi acionada, nós montamos uma força-tarefa de urgência para realizar a abordagem e interceptar a embarcação. A ação foi bem-sucedida e o suspeito foi detido no local”, explicou a delegada.

Procedimentos

O agressor recebeu voz de prisão ainda no rio e foi encaminhado imediatamente à sede da delegacia de polícia no município para a formalização do boletim de ocorrência.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual. Ele foi colocado na carceragem da unidade e passará por audiência de custódia nas próximas horas, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

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