Destruição

Vídeos mostram o Aeroporto Internacional Simón Bolívar em ruínas; costa norte do país foi sacudida por dois tremores seguidos.

Caracas (Venezuela) – Imagens impressionantes gravadas por testemunhas revelam o cenário de destruição no Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Caracas, após um forte terremoto atingir a costa norte da Venezuela na quarta-feira (24). O abalo sísmico provocou o desabamento de estruturas no terminal e espalhou pânico entre os passageiros.

Os registros mostram correria, poeira densa e muitos destroços acumulados pelo chão do principal aeroporto do país. Até o momento, as autoridades locais não divulgaram um balanço oficial sobre o número de vítimas ou a extensão total dos prejuízos materiais.

Tremores em série

O primeiro impacto na região ocorreu por meio de um tremor precursor de magnitude 7,2. Apenas 40 segundos depois, o abalo principal de magnitude preliminar 7,5 sacudiu o território venezuelano, conforme os dados técnicos do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A intensidade do terremoto causou o colapso parcial e total de edifícios na capital, Caracas, além de interromper serviços básicos.

Alerta de Tsunami

Logo após os fortes tremores, os Centros de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos emitiram um comunicado de emergência para a região. O órgão alertou para a possibilidade de ocorrência de ondas gigantes e perigosas nas áreas costeiras localizadas em um raio de até 300 quilômetros do epicentro do abalo.

O monitoramento seguiu em regime de urgência pelas agências internacionais e o alerta acabou cancelado algumas horas depois, após a estabilização das placas tectônicas no litoral venezuelano. As equipes de resgate seguem mobilizadas nas ruas de Caracas.

Veja momento em que o terremoto atinge o Aeroporto Internacional de Maiquetía (Simón Bolívar), na Venezuela pic.twitter.com/vkn0GQvaNi — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 25, 2026

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