Decisão

A influenciadora e advogada virou ré por lavagem de dinheiro após o MPSP apontar movimentação incompatível de mais de R$ 27 milhões com o PCC.

São Paulo (SP) – O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) negou o pedido de habeas corpus que solicitava a transferência de presídio ou a concessão de prisão domiciliar para a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra. A decisão foi proferida após uma audiência virtual realizada nesta quarta-feira (24).

Deolane está detida desde o dia 22 de maio na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior do estado. Ela é acusada formalmente de integrar uma organização criminosa e atuar em esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Pedido Negado

A ação que pedia a flexibilização da pena foi protocolada em conjunto pela defesa da influenciadora e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A entidade de classe argumentava que o estabelecimento carcerário atual não atende aos requisitos legais de uma Sala de Estado-Maior, prerrogativa garantida por lei a profissionais da advocacia.

Contudo, a relatora do caso no TJSP, magistrada Renata William Rached Catelli, votou contra o pedido, sendo acompanhada de forma unânime por outros dois juízes.

Em nota oficial, o corpo jurídico de Deolane lamentou o resultado do julgamento. A banca reiterou a inocência de sua cliente e classificou a manutenção da detenção no interior paulista como uma medida “manifestamente desnecessária, excessiva e midiática”.

Acusação de R$ 27 Milhões

A situação jurídica de Deolane Bezerra se agravou na última semana, quando a Justiça aceitou a denúncia protocolada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), transformando a advogada oficialmente em ré no processo.

A peça de acusação foi assinada pelo promotor Lincoln Gakiya, conhecido pela atuação no combate às lideranças do crime organizado. Conforme as investigações e relatórios financeiros, Deolane atuava como receptora de vultosas quantias ilícitas repassadas pela Transportadora Lado a Lado, empresa apontada como operada em benefício do PCC.

As auditorias fiscais revelaram movimentações financeiras totalmente incompatíveis com a capacidade econômica declarada pela influenciadora, somando cifras que superam a marca de R$ 27 milhões.

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