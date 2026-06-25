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Panorama Econômico de junho destaca avanço de empregos, consumo, turismo e participação dos setores na economia do Amazonas

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) divulgou o Panorama Econômico de junho, com dados atualizados sobre emprego, consumo e atividade empresarial no estado. O levantamento reforça o protagonismo dos setores de Comércio e Serviços na geração de renda, empregos e arrecadação no Amazonas.

Além disso, os indicadores mostram que essas atividades seguem como base da dinâmica econômica estadual.

Empresas crescem e reforçam empreendedorismo no Amazonas

De acordo com a Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea), o estado registra atualmente 885.977 empresas ativas nos setores de Comércio, Serviços e Indústria, incluindo os Microempreendedores Individuais (MEIs).

Desse total, 768.088 empresas pertencem ao Comércio e Serviços. Esse número representa 86,7% do total de negócios do estado. Entre maio e junho, esses segmentos cresceram 0,75%. Assim, o resultado evidencia a força do empreendedorismo amazonense.

Comércio e serviços mantêm avanço no varejo

No setor do comércio, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o varejo ampliado acumulou alta de 2,7% entre janeiro e abril de 2026. O índice considera a comparação com o mesmo período do ano anterior.

Além disso, o desempenho reforça a recuperação gradual do consumo no estado.

Turismo e serviços sustentam atividade econômica

O setor de serviços e turismo também segue em expansão. O turismo registrou crescimento de 1,1% em 2026. Já nos últimos 12 meses, o avanço chegou a 8,9%.

Dessa forma, o segmento reforça sua importância na atração de investimentos e na geração de oportunidades. Em conjunto, comércio, serviços e turismo sustentam a atividade econômica do Amazonas.

Emprego formal segue concentrado no setor terciário

Em abril de 2026, Comércio e Serviços somavam 390.524 empregos formais no estado. O número representa 68,4% de todos os vínculos com carteira assinada no Amazonas, segundo o Novo Caged.

Além disso, no mesmo mês, os setores registraram saldo positivo de 1.542 novas vagas. Assim, consolidaram-se como os maiores empregadores da economia estadual.

Setor lidera participação no PIB do Amazonas

O Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas cresceu 7,13% no primeiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Nesse cenário, Comércio e Serviços avançaram 8,09%. Além disso, responderam por 46,32% do PIB estadual. Dessa forma, os setores se consolidam como principais motores da economia amazonense.

Arrecadação também reforça peso econômico

Os setores de Comércio e Serviços também lideram a arrecadação de tributos no estado. Em maio de 2026, o ICMS desses segmentos somou R$ 782 milhões, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz AM).

Com isso, o setor alcançou participação de 55,4% no total arrecadado de ICMS no Amazonas.

Confiança do empresariado permanece em alta

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), os indicadores de confiança seguem positivos em Manaus.

Em maio, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) marcou 113,3 pontos. Assim, permaneceu na zona de otimismo.

Além disso, o Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) atingiu 126 pontos. O resultado indica um ambiente favorável ao consumo na capital.

Panorama reforça papel estratégico do setor

Os dados fazem parte do Panorama Econômico de junho de 2026 da Fecomércio Amazonas. A publicação reúne análises e indicadores sobre a economia estadual.

Por fim, o material completo está disponível no site oficial da entidade: www.fecomercio-am.org.br.

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