Eleições 2026

Levantamento ouviu 1,2 mil eleitores em Manaus e em outros 15 municípios do interior do estado

Pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Direto ao Ponto Pesquisas e divulgada na manhã desta quinta-feira (25) aponta o deputado estadual João Luiz (Republicanos) entre os nomes mais citados na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) nas eleições de 2026.

Pesquisa mede intenção de voto espontânea

No levantamento de intenção de voto espontânea — modalidade em que o eleitor responde sem receber uma lista prévia de candidatos — João Luiz aparece entre os parlamentares mais mencionados pelos entrevistados no Amazonas.

Segundo o deputado, a lembrança do seu nome está relacionada ao trabalho desenvolvido durante o mandato e às ações voltadas para diferentes áreas do estado.

Deputado comenta resultado do levantamento

“O resultado da pesquisa demonstra que o nosso trabalho está sendo reconhecido pela população do nosso estado. Não tenho medido esforços para fazer o melhor pelos amazonenses e vou continuar atuando com dedicação e compromisso como deputado estadual. É muito gratificante ser lembrado pelo trabalho que realizo na Aleam”, destacou o parlamentar.

Emendas parlamentares e atuação no mandato

Ao longo do mandato, João Luiz destinou mais de R$ 121 milhões em emendas parlamentares para áreas como saúde, educação, esporte, setor primário e geração de emprego e renda. Os recursos atenderam municípios do interior do Amazonas e também a capital, Manaus.

Detalhes da pesquisa eleitoral

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) sob o número AM-08042/2026 e realizada entre os dias 15 e 20 de junho de 2026.

O levantamento ouviu 1,2 mil eleitores em Manaus e em outros 15 municípios do interior do estado. Além disso, a pesquisa apresenta margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95,5%.



*Com informações da assessoria

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