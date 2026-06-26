Indústria

Do total de projetos, 19 são destinados à implantação de novos empreendimentos, com investimentos previstos de R$ 1,37 bilhão

A 323ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS), que ocorrerá na próxima terça-feira (30), às 10h (horário de Manaus), por videoconferência, será presidida pelo secretário-executivo da

Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Rodrigo Zerbone. Ele assume a missão como substituto do ministro da pasta, Márcio Elias Rosa, que estará em viagem para o exterior na comitiva do presidente Lula.

A pauta da reunião contempla 40 projetos industriais, dos quais 24 já foram aprovados pela Suframa por delegação de competência e 16 submetidos à deliberação do Conselho. Juntos, os projetos somam a previsão de investimentos de aproximadamente R$ 3,18 bilhões, faturamento estimado de R$ 26,9 bilhões e potencial para a criação de 1.126 novos postos de trabalho, no prazo de três anos.

Do total de projetos, 19 são destinados à implantação de novos empreendimentos, com investimentos previstos de R$ 1,37 bilhão, faturamento estimado em R$ 2,04 bilhões e criação de 568 empregos. Outros 21 projetos referem-se à diversificação ou atualização de linhas produtivas, com investimentos de R$ 1,81 bilhão, faturamento projetado de R$ 24,86 bilhões e potencial de geração de 558 vagas.

Projeto de implantação

Entre os destaques das comunicações industriais está o projeto de implantação da Tecumseh do Brasil Ltda. para a produção de motocompressores herméticos destinados a condicionadores de ar, com previsão de R$ 53,74 milhões em aportes e 107 empregos. Também se sobressaem projeto da Valgroup AM Indústria de Embalagens Flexíveis Ltda., com aporte de R$ 105,79 milhões e 51 novas vagas; a diversificação da Luxpay Inovação Tecnologia para a fabricação de tablets, gerando 66 empregos; e a expansão da Procomp Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. para a produção de urnas eletrônicas, com investimentos superiores a R`$ 135 milhões.



Na lista de proposições que serão apreciadas diretamente pelo Conselho, os principais destaques ficam por conta da atualização do projeto da Yamaha Motor da Amazônia Ltda., com investimentos de R$ 343,91 milhões, e da diversificação da Jabil Industrial do Brasil Ltda. para a fabricação de bicicletas elétricas, com a previsão de 45 novos postos de trabalho. O CAS também avaliará a diversificação da Tesa Brasil Ltda. para a produção de película autoadesiva de plástico e a implantação da SICPA América do Sul Indústria S.A., focada na fabricação de tintas e vernizes para impressão digital.

Força

Segundo o superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro, a reunião do CAS demonstra a força do modelo Zona Franca de Manaus, que segue atraindo novos investimentos, estimulando a diversificação produtiva e gerando emprego e renda na Amazônia.

“Os projetos que serão analisados na próxima reunião do CAS demonstram o dinamismo do Polo Industrial e sua capacidade de incorporar novas tecnologias, ampliar a produção e contribuir para o desenvolvimento econômico e sustentável da Amazônia. Apresentam números que refletem a confiança das empresas na Zona Franca de Manaus e reafirmam o papel estratégico do modelo na atração de investimentos, na modernização da indústria e na promoção do desenvolvimento regional”, avalia o superintendente Leopoldo Montenegro.

(*) Com informações da assessoria

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