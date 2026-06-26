Hospital 28 de Agosto

Hospital 28 de Agosto, referência em queimados no Norte, alerta para aumento de internações

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) intensificou as orientações à população. Isso ocorreu após o aumento de queimaduras no período de festas juninas, férias escolares e eventos esportivos, como a Copa do Mundo.

Além disso, o alerta se baseia em dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Os números mostram crescimento nas internações no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto. A unidade é referência no atendimento a grandes queimados no estado.

Casos de queimaduras quase dobram em 2025

Entre junho, julho e agosto de 2025, o hospital registrou 43 internações por queimaduras. O número representa aumento de 86,9% em relação ao mesmo período de 2024, quando houve 23 casos.

Da mesma forma, os três meses concentraram 30,7% de todas as internações do ano de 2025. Isso reforça a sazonalidade dos acidentes.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Luís Alberto Saraiva, o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do HPS 28 de Agosto é referência regional. Além disso, ele destaca os investimentos do governo na assistência especializada.

“Seguimos investindo na qualificação da rede estadual de saúde para garantir atendimento de alta complexidade com segurança e qualidade. Ao mesmo tempo, reforçamos a importância da prevenção, especialmente neste período do ano, quando aumentam os riscos de acidentes envolvendo energia elétrica, fogueiras e materiais inflamáveis”, afirmou o secretário.

Choque elétrico lidera atendimentos no CTQ

De acordo com a médica intensivista do CTQ, Ana Leal, cerca de 60% dos pacientes atendidos neste período são vítimas de choque elétrico.

Ela explica que muitas pessoas relaxam nos cuidados durante as comemorações. Assim, os acidentes acabam aumentando.

“Durante esse período, as pessoas estão focadas nas comemorações e muitas vezes acabam negligenciando medidas de segurança. É comum atendermos pacientes que sofreram acidentes após intervenções em redes elétricas realizadas sem conhecimento técnico adequado. Atualmente, cerca de 60% dos pacientes atendidos no CTQ nesta época do ano são vítimas de choque elétrico”, destaca a especialista.

Além disso, a médica alerta para a gravidade das queimaduras elétricas. Elas podem atingir músculos, vasos sanguíneos e ossos. Por isso, podem causar lesões internas graves e até amputações.

Riscos aumentam nas festas e férias

A equipe do CTQ também chama atenção para outros riscos. Entre eles estão fogueiras, líquidos superaquecidos, combustíveis e materiais inflamáveis.

Esses elementos são comuns em festas juninas e confraternizações. Portanto, a prevenção se torna ainda mais importante nesse período.

Primeiros socorros em casos de choque elétrico

O gerente médico do HPS 28 de Agosto, Diemenson Ferreira, reforça que a prioridade é garantir segurança.

“A principal orientação é nunca tocar na vítima antes de interromper a fonte de energia. O ideal é desligar o disjuntor ou a chave geral. Caso isso não seja possível, podem ser utilizados materiais isolantes, como madeira seca ou plástico, desde que haja segurança para a realização do procedimento. Se houver qualquer risco, o recomendado é acionar imediatamente o Samu ou o Corpo de Bombeiros”, orienta.

Ele também reforça que toda vítima deve passar por avaliação médica. Mesmo quando não há sinais graves, complicações podem surgir depois.

Prevenção reduz riscos de acidentes

Para evitar queimaduras, os especialistas recomendam medidas simples. Entre elas estão evitar intervenções elétricas sem capacitação e não sobrecarregar tomadas.

Além disso, é importante revisar fios e extensões antes do uso. Da mesma forma, recomenda-se contratar profissionais qualificados para instalações e manutenção.

Durante eventos e transmissões da Copa do Mundo, a SES-AM alerta para ligações improvisadas. Elas podem causar curtos-circuitos e incêndios.

Outro cuidado importante é evitar o uso de equipamentos elétricos após consumo de álcool. Também é necessário atenção redobrada em estruturas temporárias de festas.

Referência no tratamento de queimados

O Centro de Tratamento de Queimados do HPS 28 de Agosto atende pacientes de todo o Amazonas e estados vizinhos. Assim, se consolida como referência em casos de média e alta complexidade.

Já o atendimento infantil ocorre no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Sul.

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