"Manaus que a Gente Cuida"

Programa "Manaus que a Gente Cuida" avança na zona Norte e terá nova etapa no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste.

O prefeito de Manaus, Renato Junior, inaugurou, na manhã deste domingo (28), a Faixa Liberada Itinerante no bairro Cidade de Deus, na zona Norte. O evento ocorreu na avenida Nossa Senhora de Fátima, uma das principais vias da comunidade.

Além da estreia do projeto, o chefe do Executivo municipal apresentou um balanço preliminar das ações do programa “Manaus que a Gente Cuida” no bairro. Ao mesmo tempo, anunciou que a força-tarefa será ampliada para o bairro Jorge Teixeira, na zona Leste, a partir da próxima semana.

“Nossas equipes de tapa-buracos vão se manter pelos próximos três meses em toda essa área. Na semana que vem, a gente já começa no Jorge Teixeira. Cada etapa termina com uma faixa liberada, onde as pessoas podem brincar, praticar esporte e conviver. É desse jeito que a gente trabalha: com alegria, entusiasmo, mas também com resultado. Mais do que qualquer outra coisa, é a prefeitura indo até o bairro, e não o bairro indo à prefeitura”, assegurou o prefeito.

Faixa Liberada reúne moradores com esporte e lazer

A Faixa Liberada Itinerante reuniu centenas de moradores em uma manhã dedicada ao esporte, lazer, cultura e integração comunitária.

Promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), dentro do projeto “Manaus em Movimento”, a programação contou com aulas de ritmos, modalidades esportivas, atividades recreativas para crianças e atrações voltadas para toda a família.

Dessa forma, a iniciativa incentivou a ocupação saudável dos espaços públicos e fortaleceu o convívio entre os moradores.

Segundo o secretário da Semjel, Joel Silva, a participação da população reforça a importância de levar atividades esportivas e de lazer para dentro das comunidades.

“O sucesso da faixa liberada itinerante no Cidade de Deus demonstra a força do trabalho integrado da Prefeitura de Manaus. Esse projeto foi pensado para chegar às comunidades, aproximando os serviços públicos da população e proporcionando momentos de lazer, esporte e integração para as famílias. Vamos seguir levando essa iniciativa para os demais bairros da cidade”, garantiu o secretário.

Além disso, a Faixa Liberada Itinerante percorrerá outras zonas da capital, levando esporte, lazer, cultura e cidadania por meio da atuação integrada das secretarias municipais.

Programa apresenta balanço das ações no bairro

Nos primeiros dias de atuação do programa “Manaus que a Gente Cuida”, a Prefeitura de Manaus executou uma série de serviços integrados no Cidade de Deus.

Na área de infraestrutura, as equipes instalaram nova iluminação pública em 30 ruas. Além disso, realizaram obras de recuperação asfáltica em cinco trechos, dos quais dois já foram concluídos, enquanto outras duas frentes seguem com serviços de drenagem.

Na limpeza urbana, a prefeitura recolheu 82,6 toneladas de resíduos, executou manutenção em 34 ruas, pintou 1,2 mil metros de calçadas e meio-fio e realizou a poda de mais de 45 árvores.

Saúde, assistência e habitação reforçam atendimento

Na área da Saúde, a prefeitura contabilizou 4.849 atendimentos, entre consultas, exames, vacinação, serviços das unidades móveis e ações de vigilância em saúde.

Ao mesmo tempo, a Assistência Social realizou aproximadamente mil atendimentos. Já a Habitação promoveu cerca de 200 atendimentos diários voltados ao cadastro e à atualização do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Além dessas ações, a força-tarefa também executou melhorias na sinalização viária, intensificou o ordenamento do comércio informal e deu continuidade a outros serviços municipais, que permanecem em andamento no bairro.

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