SSP-AM solicita colaboração para localizar membros de facções criminosas

Manaus (AM) – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em ação integrada com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), solicita a colaboração da população na divulgação das imagens de seis membros de facções criminosas, considerados foragidos da Justiça.

O secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, reforça para a população colaborar com informações acerca da localização dos indivíduos, que entre em contato pelo número 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

“Solicitamos a colaboração da população caso reconheçam esses indivíduos ou saibam o paradeiro deles, para que possamos capturá-los. Ressalto a importância de as pessoas realizarem denúncias. A identidade do informante será preservada”, disse.

Procurados

Os procurados são: Cristiano França de Souza, vulgo “Feroz”; Adalberto Salomão Guedes da Silva, vulgo “professor/Thiago”; Jhonsson Alves Barbosa, vulgo “Playboy”; Clemilson dos Santos Farias, vulgo “tio Patinhas”; Kaio Wuellington Cardoso dos Santos, vulgo “Kaio do 40 Neymar” e Cassiano Ribeiro da Silva Junior, vulgo “Bobzão”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Aleam também ingressa no STF em favor da Zona Franca de Manaus

Governo do Amazonas ingressa com nova ação em defesa da Zona Franca no STF

Docentes e alunos da UEA realizam ato pela Zona Franca em frente à sede do governo