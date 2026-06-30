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Registro ocorreu durante passeio no Rio Negro; ICMBio monitora presença de jacarés na região

A influenciadora digital Esther compartilhou nas redes sociais como pode ser a experiência de quem decide entrar nas águas do Rio Negro durante um passeio em Novo Airão, município localizado a cerca de 115 quilômetros de Manaus.

Ela é conhecida por publicar conteúdos sobre vivências na Amazônia e registrou um encontro inesperado com “Jason”, um jacaré-açu bastante conhecido na região.

Enquanto gravava um vídeo descontraído ao lado de um amigo e sugeria que iria mergulhar no rio, Esther percebeu a presença do jacaré nas proximidades da margem.

Chamado de “Jason” pelos moradores, o animal se tornou uma figura conhecida entre quem visita o Parque Nacional de Anavilhanas. Turistas frequentemente o avistam, e o jacaré passou a integrar as curiosidades da região.

Nos últimos anos, registros de jacarés nesse trecho do Rio Negro aumentaram. Segundo monitoramentos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), os animais têm se aproximado da área onde ocorre circulação de visitantes e onde se desenvolvem atividades de acompanhamento ambiental.

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