Manaus (AM) – Alunos da rede pública de Tabatinga, localizado a 1.106 km de Manaus, foram flagrados nesta quinta-feira (19), consumindo drogas na parte interna de um ônibus escolar do município. O flagra ocorreu durante uma fiscalização realizada pela Guarda Municipal de Tabatinga, interior do Amazonas.

De acordo com as informações repassadas pela Prefeitura Municipal do município, a Secretaria Municipal de Segurança, recebeu várias denúncias que alunos estariam consumindo as drogas dentro dos ônibus escolares.

Diante das informações a prefeitura determinou à Guarda Civil Municipal para fiscalizar e coibir essas ações delituosas dos alunos dentro do ônibus escolares.

Durante a abordagem realizada nesta quinta-feira, os guardas encontraram dentro do ônibus, porções de entorpecentes tipo maconha e cocaína. Diante dos fatos, os alunos foram encaminhados para a delegacia do município para os procedimentos cabíveis.

A direção da escola informou aos pais dos alunos que tais medidas são para manter a ordem, a disciplina e a integridade física de todos os alunos que utilizam o transporte escolar gratuito.

